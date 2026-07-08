Gilberto Mora conquista a actriz de Bridgerton tras el Mundial 2026; se une al fenómeno viral: “Ya se fue global, Morita”

Tras su memorable actuación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, el joven Gilberto Mora, continúa conquistando las redes sociales y ahora dio un nuevo salto al llamar la atención de la actriz que interpretó a Rosamund en Bridgerton, llevando a la realidad el trend viral de: "Ya se fue global, Morita".

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¿Qué pasó entre Gilberto Mora y la actriz de Bridgerton tras el Mundial 2026?

Dentro de la conversación digital, el fenómeno Gilberto Mora ya cruzó las fronteras, pues se ha dado a conocer que la actriz estadounidense Michelle Mao, quien interpreta a la villana Rosamund Li en la cuarta temporada de Bridgerton, causó revuelo en redes sociales al comentarle directamente a “Morita”.

Dentro de lo que se sabe, Michelle Mao decidió comentar desde su cuenta oficial de Instagram (@michelleforbreakfast): “Come to Liverpool” (“Ven al Liverpool” por su traducción al español”).

“Ya se fue global, Morita": la actriz que interpretó a Rosamund en Bridgerton sorprende a los fans|Gil_morita_instagram

Fue este comentario el que despertó la curiosidad e incendió las redes sociales, tras comentarse que la invitación podría coincidir con el fichaje del joven futbolista por la Premier League, apuntando directamente a los visores del Liverpool F.C., quienes han seguido muy de cerca los pasos del talentoso mediocampista de Xolos de Tijuana.

Además, Michelle Mao se ha declarado aficionada de los Reds, por lo que, tras su actuación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, no dejó pasar la oportunidad de. Hacer su propia labor de “promoción” para convencer a la joven mexicano.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Rafael Mora Zambrano es un joven futbolista profesional mexicano, quien se desempeña como ofensivo dentro del Club Tijuana de la Liga MX. Con solo 17 años de edad, se ha consolidado como la máxima promesa del fútbol mexicano, debido a su corta edad y su memorable desempeño con la selección mexicana del fútbol.