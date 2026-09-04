Muere joven promesa de los Piratas de Veracruz, esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del futbolista:

Este viernes se dio a conocer la triste noticia de que uno de los jugadores de la filial del equipo de futbol de Los Piratas de Veracruz había perdido la vida esta mañana del 04 de septiembre, donde primeros reportes señalan que el joven de 16 años se habría desvanecido en pleno entrenamiento.

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Según informes extraoficiales, el joven habría sido llevado a la Cruz Roja de Veracruz ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón, donde finalmente se confirmó su deceso, conmocionando a toda la comunidad local y al mundo del deporte en México.

Muere jugador de Los Piratas de Veracruz

A pocas horas de la muerte del jugador, tanto la institución como la instancia médica ha reservado la causa de muerte del futbolista presuntamente identificado como Yael “N”, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezcan los hechos que han generado misterio dentro del balompié veracruzano y en la Liga Expansión MX.

Según testigos, el joven se habría comenzado a sentir mal, por lo que instantes después de llevarse las manos al pecho, se habría desplomado, aunque la versión oficial de momento no ha sido comunicada por una autoridad o institución.

¿Quiénes son los Piratas de Veracruz?

Justamente este mismo 2026 fue que se fundó el equipo de futbol conocido como Los Piratas Futbol Club, aunque poco a poco se han dado a conocer también como “Los Piratas de Veracruz”, siendo uno de los conjuntos que se ha sumado a la Liga Expansión MX.

Hoy en día juegan en el mítico campo conocido como Estadio Luis “Pirata” Fuente, ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, esto luego de que en el año 2019 Veracruz perdiera a su equipo local conocido como “Los Tiburones”.

¿Cuándo juegan los Piratas de Veracruz?

De momento, el club no ha emitido algún comunicado sobre este triste hecho, por lo que su partido de la Jornada 7 vs. el Correcaminos de la UAT se estaría llevando a cabo el día de mañana, sábado 05 de septiembre a las 7:00 pm.

