Luto en la NFL: Exjugador se suicida a los 40 años y deja perturbador mensaje en sus redes sociales; “Hay un demonio en mí"

El deporte se viste de luto una vez más. Alphonso Smith Jr. exjugador de la NFL, se suicida tras postear un perturbador mensaje en redes sociales, en el que asegura haber estado luchando con varios “demonios” y pide perdón a sus seres queridos por la decisión que acababa de tomar. El excornerback de los Denver Broncos y los Detroit Lions se quitó la vida en su residencia en Florida, según informó TMZ. Alphonso Smith Jr. tenía 40 años.

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Alphonso Smith Jr., exjugador de la NFL, se suicida tras postear triste mensaje: ¿Qué dijo?

En el mensaje compartido vía redes sociales, el exdeportista dejó en claro que llevaba tiempo luchando con diversos temas de salud mental y expone que jamás recibió la ayuda necesaria, además de pedir disculpas a sus seres queridos. A continuación, el posteo completo:

“¡No lloren por mí! ¡Hice todo lo que estuvo a mi alcance para luchar contra los demonios que alguien me metió! Sé que he decepcionado a mucha gente. ¡Hay un demonio dentro de mí! ¡Pero no solo en mí! ¡En todo el mundo! ¡He herido a muchos! ¡Necesitaba ayuda y no la recibí!”, se lee en el escrito. “¡Soy un cobarde! Lo siento mucho… ¡A mis hijos, papá lo siente muchísimo! A mis amigos, los quiero a todos, ¡pero su chico estaba jodido! A mi familia: me pasaron cosas cuando era pequeño, cosas que una señora mayor me hizo. ¡Como resultado, yo les hice lo mismo a otros! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, oren por sus familias! (...) Soy lo PEOR y ruego que mi alma descanse en el cielo porque mi corazón es puro, pero mi CEREBRO y mi experiencia están HECHOS UN DESASTRE ¡Una vez más para TODOS!”.

| Crédito: Facebook (Alphonso Smith Jr.)

¿Quién era Alphonso Smith Jr. el exjugador de la NFL que se quitó la vida?

Alphonso Smith Jr. destacó como un jugador profesional en la NFL. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como cornerback de los Denver Broncos y los Detroit Lions. En total, sumó 42 partidos a lo largo de cuatro temporadas, en los que sumó ocho intercepciones. Smith anunció su retiro de los emparrillados en 2012, tras disputar sus últimos encuentros con los Lions.

Desde entonces, había permanecido fuera del ojo público, hasta ahora que se dio a conocer su lamentable deceso, mismo que ha encendido las alarmas sobre la salud mental en los atletas. Descanse en paz. Alphonso Smith Jr.