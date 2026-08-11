MILLONES de dólares: este es el IMPRESIONANTE precio del anillo de bodas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

¡Las campanas sonaron! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dan un paso más al altar, en especial al subir una foto donde solamente vemos sus manos portando un anillo dorado de matrimonio, imagen que se publicó hace un par de horas y ya cuenta con más de 5 millones de "me gusta".

Aunque no se ha dado a conocer el precio del anillo de bodas, se sabe que el anillo de compromiso que recibió la empresaria,tenía un costo aproximado de 6 millones de dólares, cifra que se debe al hermoso diamante ovalado que tiene, el cual tiene un peso que ronda entre los 30 y 40 quilates.

¿Cuánto tiempo llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Recordemos que la relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo empezó en el 2016, cuando ambos se conocieron en una tienda Gucci, en la que ella trabajaba.

Al poco tiempo de conocerse, fue amor a primera vista. Ambos empezaron a salir constantemente, en lo que ella relata que la recogía en su trabajo en vehículos costosos, situación que acaparaba la mirada de sus compañeros de trabajo.

Para el 2017 ambos aparecieron como pareja, siendo vistos juntos en repetidas ocasiones y en importantes eventos. Al poco tiempo vemos que la relación se formaliza en redes sociales, apareciendo constantemente en publicaciones.

Para sorpresa de todos, la pareja anuncia la espera de su primer hijo en el mismo año, dando la bienvenida a su hija Alana; sin embargo, antes del nacimiento de la pequeña, ya contaba con gemelos, quienes nacieron de una madre sustituta.

¡La familia no dejó de crecer! Ya que en el 2021 anunciaron el embarazo de gemelos, pero durante el nacimiento de los pequeños, se anunció que uno de los bebés había fallecido.

No fue hasta el 2025 cuando la pareja formalmente presumió su compromiso, por lo que todos sus fans tuvieron que esperar casi unos 10 años para verlos unirse en matrimonio. La noticia se dio a conocer al publicar una foto de un anillo de compromiso con un valor de millones de dólares. No fue hasta el 2026 se confirmó su enlace al mostrar una foto de sus manos con un anillo de bodas.

¿Cuándo se han casado Cristiano Ronaldo y Georgina?

Aunque la foto del enlace matrimonial entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dio a conocer el 11 de agosto del 2026, no se sabe si la ceremonia se realizó hoy o en otro día.

Ante la noticia de su matrimonio, rápidamente se han dado a conocer supuestas fotos de la ceremonia, pero algunas de las imágenes que se han publicado han sido realizadas por IA. Se espera que en los siguientes días den a conocer más detalles sobre sus anillos de bodas de millones de dólares.