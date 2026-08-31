Muere a los 19 años Isabelle Sava, medallista mundial británica de taekwondo

El mundo del deporte se despide de una prometedora joven. Isabelle Sava, medallista mundial británica de taekwondo, murió el pasado 17 de agosto a los 19 años después de sufrir un inesperado paro cardíaco mientras dormía. Una amiga de la familia confirmó estos hechos a través de una campaña de recaudación. Se sabe que los servicios de emergencia intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarle la vida. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocasionó el paro cardíaco.

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¿Qué le pasó a Isabelle Sava?

De acuerdo con la información que se ha revelado del caso, la joven habría sufrido un paro cardíaco mientras dormía. Los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarla para salvarle la vida. Por el momento, la familia no ha querido revelar qué fue lo que provocó esto en la joven.

¿Quién era Isabelle Sava?

La joven comenzó a practicar taekwondo en 2015 y rápidamente destacó en competencias regionales y nacionales. El deporte de contacto se volvió su pasión y en 2019 logró conseguir su cinturón negro. Ella continuó con sus entrenamientos y en 2021 consiguió su segundo grado en cinturón negro de taekwondo. Ella tenía claros sus objetivos: representar a Team UK en competencias internacionales y continuar creciendo dentro de este deporte.

¿Qué medalla ganó Isabelle Sava?

En 2021 participó en el Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en los Países Bajos. Ahí consiguió una medalla de plata en la modalidad de sparring. Esto la puso en la mira, pues demostró ser una de las jóvenes promesas británicas dentro de su disciplina. Su academia, donde entrenaba, destacó que mucho más allá de los logros deportivos, siempre la recordarán por su inmensa calidad humana que mostró durante los entrenamientos.

