Muere jugador de fútbol americano tras sufrir emergencia médica durante su primer partido de la temporada

El deporte colegial se vuelve a vestir de luto. Muere MicahJo Barnett, jugador de fútbol americano del William Jewell College en Missouri, Estados Unidos. Los hechos sucedieron este mismo sábado, 29 de agosto, durante el primer partido de la temporada del equipo. De acuerdo con diversos reportes, el lamentable deceso del running back se dio tras sufrir una emergencia médica en pleno juego, motivo por el que tuvieron que pausar el encuentro.

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¿De qué murió MicahJo Barnett, jugador de fútbol americano universitario? Esto se sabe

MicahJo Barnett perdió la vida este sábado, 29 de agosto, durante un encuentro colegial entre el William Jewell College y el Fort Lewis College en el estadio Greene, dentro de las instalaciones del colegio de Liberty, Missouri. De acuerdo con una publicación en redes sociales, realizada por el Fort Lewis, el juego tuvo que detenerse debido a una “emergencia médica” en la banda, justo después de que Barnett anotara un touchdown; aunque no proporcionaron mayores detalles al respecto.

“El partido de fútbol americano de hoy en William Jewell está suspendido debido a una emergencia médica en la banda. Les informaremos de las novedades en cuanto estén disponibles”, se lee en el comunicado. Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital aledaño, donde fue declarado sin vida.

Luego de que las autoridades confirmaran el lamentable deceso de Barnett, la universidad compartió un mensaje de condolencias a través de su sitio web oficial, en compañía de un retrato del estudiante: “Jewell lamenta la pérdida del estudiante-atleta de fútbol americano MicahJo Barnett". se lee en el escrito. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de MicahJo, nuestros estudiantes, la familia del equipo de fútbol americano Cardinal y el resto de nuestra comunidad durante este momento de pérdida”.

MicahJo Barnett | Crédito: William Jewell College

¿Quién era MicahJo Barnett?

Oriundo de Shawnee Mission, Kansas, MicahJo Barnett destacó por su desempeño en los emparrillados del William Jewell, donde comenzaba a jugar su tercera temporada. Durante sus primeras dos temporadas, anotó seis touchdowns en 13 partidos. También era estudiante de administración de empresas.

Descanse en paz, MicahJo Barnett.