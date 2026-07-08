De futbolista a empresario: ¿Cuánto cuestan y cómo conseguir las FAMOSAS ligas para pelo de Erling Haaland, futbolista noruego del Mundial 2026?

Erling Haaland, el futbolista noruego del que todos están hablando debido a su gran destreza en la cancha ha incursionado como empresario, esto luego de que se viralizaran las famosas ligas para pelo que utiliza ya que su cabellera ha sido una de las grandes protagonistas en esta Copa del Mundo por lo que muchas personas se han preguntado cuál es el accesorio que utiliza en el cabello el jugador con el número 9 de la jersey de la Selección de Noruega.

Erling Haaland: ¿Cuánto cuestan y cómo conseguir las ligas para pelo que utiliza el jugador noruego para recoger su pelo?

La ligas que utiliza el futbolista noruego para atar su coleta, Erling Haaland, el destacado deportista de balompié de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, mismo que ha tenido muchos reflectores sobre él durante este mundial 2026, pertenecen a una marca originaria de Corea del Sur, misma que se dedica a fabricar coleteros elásticos y de la que el famoso futbolista ya es socio e inversionista.

Estas ligas se pueden conseguir a través de su sitio web y los precios van desde los $87.40 pesos mexicanos hasta los $699.20, dependiendo del modelo y paquete que se elija.

Erling Haaland: ¿Quién es la novia del famosos jugador de la Selección de Noruega?

Actualmente Erling Haaland tiene pareja sentimental y es Isabel Haugseng Johansen. Ambos mantienen una relación desde hace varios años ya que se conocen desde que son pequeños ya que crecieron juntos en Bryne, Noruega. Uno de los datos que pocos conocen es que la novia del deportista también fue futbolista ya que jugó en en el Bryne Fotballklubb, es decir, comparte el amor por el balompié al igual que su pareja. Isabel actualmente cuenta con 1 millón de seguidores en redes sociales y comparte su estilo de vida, viajes y looks. Por otro lado, ella y Erling Haaland tuvieron a su primer bebé en 2024.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo volverá a jugar Noruega en el Mundial 2026?

El próximo partido de Noruega se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Estadio Miami como parte de un partido que forma parte de los cuartos de final de la Copa del Mundo. La hora de este encuentro será en punto de las 15: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México.