¿Qué es un stent coronario? El procedimiento médico al que se sometió Rod Stewart y el motivo por el cual canceló su gira de conciertos, incluyendo México

Recientemente, Rod Stewart se colocó en el centro de la atención tras revelar la cancelación oficial de su gira de conciertos, incluyendo los que se darían dentro de la Ciudad de México en los siguientes días. ¿Pero qué es un stent coronario? El procedimiento al que se sometió el ídolo del rock.

Ahora lee: Fecha del partido entre Monterrey vs. Nashville SC, para ver el juego de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos

¿Qué es un stent coronario? El procedimiento médico al que tuvo que someterse Rod Stewart

Rod Stewart y su equipo de trabajo recientemente dieron a conocer que cancelaría de manera oficial su gira de conciertos “One Last Time”, después de que tuviera que someterse con éxito a un procedimiento para colocar un stent coronario, un pequeño dispositivo que ayuda a mantener abierta una arteria del corazón.

¿Cómo funciona un stent coronario?

Dentro de la medicina, un stent coronario es un pequeño tubo de malla metálica que actúa como un andamio permanente, el cual se coloca dentro de una arteria del corazón durante una angioplastia para mantenerla abierta, lo que ayuda a reducir el flujo normal de la sangre y el oxígeno hacia el músculo cardiaco.

Este procedimiento funcionará como un soporte mecánico permanente que mantenga abierta la arteria del corazón, la cual pudo obstruirse debido a la acumulación de grasa y colesterol, por lo que su objetivo principal es restablecer de manera inmediata el flujo sanguíneo, motivando que el oxígeno llegue de manera correcta al músculo cardiaco.

Se debe dejar claro que por ahora se ha señalado que la salud del cantante se mantiene estable, por lo que es ahora solo cuestión de tiempo para que se sepa cuándo regresará a los escenarios el legendario músico.

¿Cómo obtener el reembolso por la cancelación de la gira de conciertos de Rod Stewart en México?

Es importante tomar en cuenta que, para compras en línea a través de Ticketmaster México, el reembolso total, incluyendo los cargos por servicio, se realizará de manera automática a la tarjeta con la que se compraron los boletos. No obstante, si los boletos se compraron en taquillas, se debe solicitar la devolución directamente en los puntos de venta físicos.