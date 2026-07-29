AL MOMENTO: Mueren 4 corredoras en un accidente; regresaban de un intenso maratón

¡Hoy el mundo del deporte se encuentra de luto! Se ha dado a conocer la muerte de 4 corredoras durante un accidente vial, quienes anteriormente se habían destacado por participar en un intenso maratón.

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Ante los hechos, las autoridades y usuarios lamentan los hechos. Conoce toda la información que se conoce sobre el terrible suceso, accidente que es investigado por las autoridades.

¿Qué pasó con las corredoras de Oaxaca?

Recientemente, se dio a conocer que cuatro corredoras habían muerto; las 4 corredoras estaban regresando después de participar en el intenso Maratón Internacional Guelaguetza 2026, evento gratuito de gran relevancia en el territorio, en el que participan todo tipo de deportistas. Además de ellas, en el vehículo se encontraba una familia de Temascal.

Dentro de la investigación se sabe que el vehículo azul se salió de la carretera federal 145 y se impactó en un árbol, situación que ha generado que las autoridades investiguen qué generó el percance, logrando encontrar al responsable.

Las víctimas mortales del accidente fueron identificadas como Georgina Luis Espíridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, deportistas que conformaban el club de atletismo nombrado Xuta Xi Manga. Quienes ya iban de regreso a la comunidad de San Miguel, de donde eran originarias.

¿Qué han dicho las autoridades sobre los hechos?

Hasta el momento, las investigaciones continúan. Sin embargo, el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca se encargó de subir un comunicado, en el que lamentaba el fallecimiento de las 4 corredoras, expresando las condolencias hacia los familiares de las deportistas, además de desearles fortaleza ante el difícil momento.

Muchos usuarios esperan que en los siguientes días las autoridades pertinentes den a conocer más información sobre la investigación del accidente, aclarando qué fue lo que ocurrió a las deportistas que acudieron al intenso maratón. Las redes sociales se han llenado de comentarios en los que se lamentan los hechos; son internautas y familiares quienes han enviado sus mensajes de pésame.