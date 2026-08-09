¿Cuándo es el siguiente partido del América en la Leagues Cup 2026? Fecha del próximo juego después de su enfrentamiento contra Timbers

La Leagues Cup 2026 ya empezó, realizando la segunda jornada de encuentros deportivos, donde varios clubes mexicanos se están enfrentando a equipos de Estados Unidos y Canadá. Uno de los partidos más esperados es el del América, enfrentándose a Portland Timbers. El próximo juego se realizará hoy, 9 de agosto, a las 8:15 de la noche.

Posteriormente, se menciona que el siguiente partido es para el 13 de agosto; el encuentro se hará a las 6:30 de la tarde contra Austin Football Club, observando quién de ellos será el vencedor en la justa deportiva, oportunidad que deben aprovechar para avanzar a la final.

¿Cómo avanzan los equipos en la Leagues Cup?

La estructura de la Leagues Cup 2026 inicia con la Fase uno del 4 al 13 de agosto, donde se realizan 54 partidos, donde cada uno de los clubes tiene 3 partidos contra ligas opuestas.

Después de todos los enfrentamientos que se hicieron, los mejores 4 clubes de cada liga pasan a la fase eliminatoria, donde los próximos juegos son únicos; en caso de empate, se hace una tanda de penales. Fase en la que se realizarán los cuartos de final, semifinales, final y el partido del tercer lugar.

Los usuarios esperan que el América tenga un buen desempeño en el siguiente partido, logrando derrotar a su oponente para posicionarse entre los mejores y conseguir el preciado trofeo.

¿Cuándo son los cuartos de final de la Leagues Cup?

Aunque todavía faltan varios partidos para saber quiénes van a formar parte de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, se tiene una fecha aproximada para los encuentros deportivos.

Se estima que dichos encuentros se harían del 25 de agosto al 27 de agosto, ya que sería el cuadro de eliminación, aunque es un periodo que todavía está por determinarse, así que observa en la página oficial. Las semifinales se programan del 1 al 2 de septiembre, para que finalmente la final y el partido del tercer lugar se realicen el 6 de septiembre.

Por ahora hay que esperar al desempeño del América ante su siguiente partido, logrando ver si es capaz de derrotar a los clubes extranjeros en los próximos juegos.