¿Cuándo es el partido de América vs. Timbers? Fecha OFICIAL del enfrentamiento de la Leagues Cup 2026, para ver en Estados Unidos
Este fin de semana se juega el América vs. Timbers como parte de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026. Conoce la fecha y hora para ver el partido.
Este fin de semana se disputará el América vs. Portland Timbers como parte de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, el torneo que reúne lo mejor de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). A continuación te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo minuto de este duelo imperdible.
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¿Cuándo es el América vs Timbers? Fecha y hora
El América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026 se jugará este domingo, 9 de agosto, en el Providence Park de la ciudad de Portland, en Oregón, Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado a las 7:10 p.m. (hora local). A continuación, los horarios para cada región del país de las Barras y las Estrellas:
- Horario del Pacífico (PT): 7:15 p.m.
- Horario de la Montaña (MT): 8:15 p.m.
- Horario del Centro (CT): 9:15 p.m.
- Horario del Este (ET): 10:15 p.m.
América vs. Timbers: Qué esperar del partido de este domingo, 9 de agosto
Las Águilas del América llegan al encuentro confiados, tras ubicarse en la cuarta posición de la tabla con 3 puntos, luego de derrotar al San Diego FC con un sólido 3-1 durante su debut en el torneo. No obstante, los Timbers de Portland también llegan fuertes, en el cuarto lugar de su grupo, de igual manera con 3 puntos, tras su victoria 5 - 2 ante el Puebla; por lo que se espera un duelo sumamente reñido en el que ambas escuadras buscarán mantenerse como líderes de sus respectivos grupos.
Leagues Cup 2026: Fechas clave del torneo
El América vs. Timbers es de los últimos duelos de la Jornada 2 de la Fase de Grupos. A continuación, te compartimos las fechas clave del torneo:
- Jornada 2 de la Fase de Grupos: del 7 al 9 de agosto
- Jornada 3 de la Fase de Grupos: del 11 al 13 de agosto
- Cuartos de Final: del 25 al 27 de agosto
- Semifinales: del 31 de agosto al 2 de septiembre
- Tercer lugar: 6 de septiembre
- Final: 6 de septiembre