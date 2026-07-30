Fecha y hora para ver el Puebla vs. Chivas GRATIS y EN VIVO por Azteca 7

Este viernes es especial, pues tenemos Viernes Botanero en Azteca 7. Este 31 de julio de 2026 a las 7:00pm tendremos un gran enfrentamiento entre Puebla y Chivas en un partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX. Lo mejor de todo es que lo puedes ver completamente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca 7 o en el sitio web dando clic aquí.

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¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Puebla y Chivas totalmente gratis?

No te puedes perder detalle de la jornada 3 de la Liga BBVA MX, y como sabemos que amas el futbol y disfrutar de un buen partido en la comodidad de tu hogar, TV Azteca traerá para ti el Puebla vs. Chivas totalmente gratis a través de la señal abierta de 7 Azteca.

¿Qué se puede esperar del partido Puebla vs. Chivas?

Para este partido, el Club Puebla llega posicionado en un noveno lugar con 3 puntos. Mientras que las Chivas de Guadalajara se ubican en la undécima posición con saldo negativo en goleo. Ambos equipos buscarán mejorar su posición durante este enfrentamiento, por lo que es de esperarse un partido intenso y lleno de acción.

¿Cómo ver la señal de Azteca 7 para disfrutar del encuentro?

Puedes seguir la transmisión GRATIS y en directo por la señal abierta de Azteca 7 en el canal 7.1 en la mayor parte de México, y en zonas específicas de la frontera norte en los canales 20.1 o 21.1.

Además, si por algún motivo no puedes disfrutar del partido en la pantalla de tu televisor, no te preocupes, pues también puedes descargar nuestra APP en VIVO totalmente gratis, disponible para Android e iOS, donde podrás encontrar toda la programación en directo de TV Azteca.