¿Dónde se casó Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez? Revelan DETALLES de su boda

¡Ya es oficial! Tras años de romance, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dan el sí en el altar. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una boda civil, celebrada este mismo 11 de agosto en Cascais, Portugal. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la pareja, donde compartieron una tierna imagen de sus argollas matrimoniales, con una emotiva descripción con sus iniciales. A continuación, la fotografía:

También te puede interesar: “Es un dolor enorme”; revelan cómo se encuentra Lionel Messi tras la muerte de su padre

Revelan detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Si bien mucho se especuló sobre una gran fiesta en la Catedral de Funchal, en la isla de Madeira, finalmente, la celebración se dio de manera privada en Cascais, Portugal. Según reportes locales, la pareja estuvo acompañada de sus hijos: Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana, y Bella.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó hace más de una década. La historia de amor surgió de la manera más inesperada en una tienda de lujo en España, donde Georgina solía trabajar. Según recuerda la empresaria, todo inició gracias a que se quedó después de su turno. Fue entonces, cuando el astro portugués ingresó al lugar y el flechazo fue casi instantáneo.

“Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta”, recuerda Gio a través de su documental. “Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. (...) Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza".

El resto es historia. La influencer y el deportista comenzaron a salir casi de manera inmediata, pero no fue hasta el 2017 que hicieron su debut oficial como pareja en la gala de “The Best” en Zurich. Actualmente, la pareja comparte cinco hijos juntos: Cristiano Ronaldo Jr., quien es fruto de una antigua relación de CR7; los gemelos Eva y Mateo, quienes nacieron vía gestación subrogada; Alana, y Bella. Cabe mencionar que el mellizo de Bella, Ángel falleció al momento del parto. Sin embargo, siempre está presente en los deseos y pensamientos de la familia.