El link para ver EN VIVO y GRATIS juegos de la jornada 3 de la Liga BBVA MX

Los fanáticos del deporte y aficionados de la Liga BBVA MX pueden seguir EN VIVO y totalmente GRATIS los partidos de la jornada 3 por medio de la transmisión abierta de Ateca 7 y nuestras redes sociales; además, también podrán seguir toda la cobertura futbolera por nuestra plataforma digital y APP en VIVO.

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¿Cómo ver GRATIS y EN VIVO todos los partidos de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX?

Si planeas disfrutar de los partidos de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX totalmente GRATIS, toma en cuenta que Azteca 7 contará con la transmisión en directo por su señal de televisión abierta; además, los fanáticos del futbol mexicano podrán disfrutar de la transmisión en directo por la señal digital de Azteca 7 dando clic aquí y por la señal digital de nuestra APP en VIVO. La cual está disponible para Android e iOS.

¿Quiénes juegan en la jornada 3 de la Liga BBVA MX totalmente GRATIS y en DIRECTO por Azteca 7?

De acuerdo con el calendario oficial, la jornada 3 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto del año en curso y si no quieres perder ninguno de los partidos oficiales, aquí te contamos qué encuentros podrás ver de manera GRATUITA y en DIRECTO por Azteca 7:

Prueba contra Guadalajara: Este partido se llevará a cabo el próximo 31 de julio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, teniendo como sede el Estadio Cuauhtémoc.

Pumas contra Juárez: Este partido se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en punto de las 21:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) y tendrá como sede al Estadio Olímpico Universitario.

Si no quieres perderte nada de la jornada futbolera del momento, toma en cuenta que TV Azteca contará con toda la emoción de la Liga BBVA MX, desde su señal en televisión abierta, plataformas digitales y todas nuestras redes sociales oficiales.