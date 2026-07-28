HYBE CONFIRMA más conciertos de BTS en su gira ARIRANG, y aseguran el regreso a varios países, ¿está México en la lista? Esto se sabe

De último momento, HYBE acaba de confirmar las nuevas fechas para la gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG, con la confirmación de que la boy band surcoreana llegará a varios países en Sudamérica. A pesar de que hasta ahora México no ha sido mencionado de manera oficial, los fans mantienen la esperanza después de que el CEO de la compañía, Lee Jae-sang, advirtiera que aún faltan muchos países por anunciar.

Ahora lee: Objetos PROHIBIDOS y permitidos para el concierto de Harry Styles, en el Estadio GNP

¿Qué se sabe sobre los nuevos anuncios de la nueva gira BTS WORLD TOUR ARIRANG?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer durante la presentación de los resultados financieros de HYBE reveló que todavía quedan muchas fechas por anunciar del esperado BTS WORLD TOUR "ARIRANG". No obstante, el CEO de la compañía, Lee Jae-sang, señaló que por ahora se han mantenido bajo cautela los próximos anuncios con respecto a la gira, debido a que aún hay presentaciones que no han sido reveladas oficialmente.

"Todavía quedan muchas fechas en la gira mundial de BTS que no se han anunciado e inclusive posibles países a los que volverán. Por lo tanto, somos cautelosos al hablar de actuaciones y planes adicionales en este momento." Declaro, Lee Jae-sang

¿Qué se sabe sobre la llegada de BTS a México?

Es gracias a las declaraciones de HYBE que el calendario de la esperada gira aún no está completo, y que será próximamente que se podrán conocer nuevas ciudades y fechas, por lo que los fans en México no pierden la esperanza de que el fenómeno del K-pop BTS regrese próximamente.

¿Cuánto costaría ver a BTS de nuevo en México?

De llegarse a cumplir el sueño de las ARMYs y que BTS regrese pronto a México, una de las dudas que más suena es sobre cuánto se espera que cuesten las entradas para la nueva gira. Si se toman en cuenta los costos pasados dentro del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, se pueden esperar costos que van de los 1,767 hasta 17,782 pesos mexicanos (con cargos incluidos).