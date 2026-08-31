¡Es OFICIAL! Exitosa banda MEXICANA encabezará el show de medio tiempo de la NFL, todos los detalles hasta ahora

Es oficial: Warning llevará el rock mexicano a la NFL México City Game 2026, en donde la banda encabezará el espectáculo de medio tiempo para el evento programado para el próximo 22 de noviembre. No te pierdas el esperado espectáculo y sigue toda la contienda por todas nuestras redes sociales oficiales.

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¿Qué se sabe sobre la aparición de The Warning dentro del NFL México City Game 2026?

De acuerdo con lo que se ha revelado recientemente de manera oficial, la banda mexicana The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo patrocinado por American Express en el NFL Mexico City Game 2026. Dentro de este encuentro se enfrentarán los 49ers de San Francisco contra los Vikings de Minnesota. El esperado encuentro se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre dentro del Estadio Azteca.

Se espera que este esperado encuentro marque el primer partido de Sunday Night Football fuera de los Estados Unidos. Toma en cuenta que durante el mes de septiembre se abrirá la venta al público, por lo que deberás estar al tanto de los anuncios oficiales para conocer más del programa.

¿Qué es el NFL Mexico City Game 2026?

El NFL Mexico City Game 2026 se presenta como un partido oficial de temporada regular, con el que la National Football League (NFL) regresa a México, en el cual San Francisco enfrentará a los Vikings. Es importante señalar que este evento forma parte de los Juegos Internacionales de la NFL y marca el retorno de la liga al país tras una ausencia de cuatro años.

¿Quién es la banda mexicana The Warning?

The Warning es una sobresaliente banda mexicana de hard rock y rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León, formada en 2013. La agrupación está formada por tres hermanas que han alcanzado una gran popularidad gracias a sus covers de rock y hoy en día son referentes de la música a nivel internacional.

