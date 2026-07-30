Ariana Grande sufre robo de fotos y videos PRIVADOS, demanda a hackers detrás del ataque

Este miércoles, una nueva polémica ha envuelto a la cantante y actriz Ariana Grande, pues se ha reportado que esta se encontraría demandando a un grupo de hackers debido a que habrían vulnerado su privacidad robando fotos y videos privados, noticia que enseguida comenzó a viralizarse.

De acuerdo con el medio Billboard, Ariana habría iniciado acciones legales contra estos hackers anónimos quienes presuntamente habrían robado material inédito tal como fotos, grabaciones de videos profesionales y personales “no destinados a su público así como música”.

¿Qué se sabe del hackeo a Ariana Grande?

La primera información que ha circulado en medios estadounidenses señalan que Ariana Grande había interpuesto una demanda en una corte de Los Ángeles el lunes pasado acusando el robo de proyectos inéditos que incluyen música, fotografía y grabaciones de video que “hacen parte de su proceso creativo personal y profesional, no destinado al consumo del público” y que dicho material habría sido vendido en la “dark web”.

La artista de 33 años denunció los delitos de invasión a la privacidad, violación de las leyes californianas sobre delitos de “computer hacking” y conversión”.

Dicha demanda señala que las filtraciones musicales se llevaron por años y que Ariana ha sufrido cientos de estas desde 2011 y que desde el 2019 han sido usurpadas grandes cantidades de “material en producción e inédito, masters, demos y filmaciones” pues en 2023 señaló el robo de 45 de sus canciones.

¿Ariana Grande dará un concierto en México?

Si bien, actualmente Grande se encuentra dando presentaciones por Canadá como parte de su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’, fans han especulado sobre la posibilidad de que esta llegue a México en el próximo año luego de que una página conocida como “Ticket Regio” compartiera en sus redes capturas que mostrarían cómo la boletera se encuentra apartando fechas relacionadas con la gira de Ariana Grande, Eternal Sunshine 2026-2027.

Aunque por ahora no hay algún anuncio que señale que la artista estadounidense se presentará en México, miles de fans no pierden la esperanza de que pueda presentarse en nuestro país en los próximos meses.

