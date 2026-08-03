Polémicas reacciones al nuevo videoclip de Ariana Grande: “Se está muriendo delante de nosotros” Antes y después de Petal

El lanzamiento de “Petal”, el nuevo videoclip de Ariana Grande, causó revuelo en redes sociales, desafortunadamente no por buenas razones. El video y la canción resultan verdaderas obras de arte que terminaron siendo opacadas por la apariencia de la cantante. Aunque el propio tema musical habla sobre una crítica a las exigencias de la industria del entretenimiento y los estándares de belleza, gran parte del público volvió a centrar la conversación en el aspecto físico de la cantante. Incluso otras constantes y actrices se han cuestionado que Grande se encuentre bien de salud, expresando mucha preocupación por la imagen que proyecta la artista.

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Aunque muchos seguidores piden que no se comente su cuerpo, muchos otros aseguran que están preocupados y creen que la cantante está sufriendo de algún trastorno alimenticio, el cual, sumado a su ritmo de trabajo, puede ser peligroso.

¿Por qué el videoclip de "Petal" generó tanta polémica?

En “Petal”, Ariana Grande interpreta a una joven que intenta abrirse paso en la industria del espectáculo, pero en su camino termina por enfrentarse al rechazo por no poder cumplir los estándares de belleza de la industria.

El mensaje cautivó a la crítica, pero los fans prefirieron enfocarse en redes sociales en su apariencia física de la cantante.

¿Qué dijo Jameela Jamil sobre Ariana Grande?

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la actriz Jameela Jamil, quien criticó al equipo de trabajo de Ariana Grande por permitir una imagen que, en su opinión, podría resultar perjudicial para las audiencias jóvenes. Su fuerte mensaje expuso una nueva problemática, donde, aunque artistas como Ariana hablan de evitar estándares de belleza, su apariencia se vuelve parte de esos estándares para mucha gente joven, lo que puede provocar problemas de salud.

Esta pobre mujer posiblemente se está muriendo justo delante de nosotros.

¿Ariana Grande está enferma?

No existe ningún tipo de información pública que confirme que Ariana Grande se enfrenta a grandes y preocupantes temas de salud, por lo que cualquier conclusión al respecto sería especulativa.

Ariana Grande volverá a alejarse de los reflectores

Con todo lo que se ha dicho de la cantante, su representante informó a People que Ariana planea tomarse un descanso de la vida pública una vez que concluya su gira el 1 de septiembre. Supuestamente, esta decisión la tomó la cantante para alejarse temporalmente de las apariciones públicas, debido al constante análisis sobre su físico.

Ariana Grande antes y después

El cambio de Ariana Grande es radical; pasó de ser una mujer delgada a una persona cuya apariencia resulta preocupante en un parpadeo. Muchos deciden insistir en señalar que la cantante puede estar enfrentando un trastorno alimenticio, a pesar de que ella ha señalado en diferentes ocasiones “sentirse mejor que nunca".