¿Cancelan a BTS? Polemica fotografía de RM y J-Hope preocupa a ARMY: “Me cuesta muchísimo entender esto”

El mundo del K-pop se enfrenta a una tremenda polémica. Resulta que RM y J-Hope, integrantes de BTS, han recibido una ola de críticas, muchas provenientes de ARMY, después de que ambos asistieran a un concierto de Usher en Toronto y posteriormente aparecieran en fotografías junto a Chris Brown. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y de inmediato provocaron mucha preocupación entre sus fans debido al historial de controversias del cantante estadounidense. Algunos incluso se preocuparon de que la agrupación esté trabajando en una colaboración con Brown, pero esto no se ha confirmado oficialmente.

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¿Por qué RM y J-Hope fueron criticados?

La controversia surgió luego de que RM y J-Hope se fueran a un concierto de Usher, durante su estadía en Toronto. El verdadero conflicto de ARMY surgió cuando en dicho evento tomaran una fotografía de dichos integrantes de BTS junto a Chris Brown.

El problema: Chris Brown tiene un historial legal y una serie de fuertes acusaciones que ha enfrentado a lo largo de los años. En 2009, el artista fue condenado por una fuerte agresión contra Rihanna.

¿Qué dijo ARMY sobre la fotografía?

Las opiniones se encuentran divididas dentro del fandom. Algunos seguidores defendieron que asistir a un concierto o coincidir con otro artista no implica necesariamente respaldar todas sus acciones, mientras otros consideran que, sin importar nada, RM y J-Hope debieron rechazar una foto con el artista debido a toda la controversia que rodea a Chris Brown.

¿BTS está “cancelado” por esta polémica?

De momento no puede hablarse de una cancelación de BTS. Sin embargo, las ARMY están listas para hablar sobre esto en redes sociales, quienes debaten si fue una buena o mala decisión por parte de la popular agrupación.

¿Tú qué piensas? ¿Crees que RM y J-Hope deben posicionarse y dar declaraciones al respecto?