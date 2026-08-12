Muere genio detrás de icónicos k-dramas a los 65 años por terrible enfermedad

El mundo de los k-dramas está de luto. El director Ahn Pan-seok murió a los 65 años después de que su estado de salud empeorara mientras se recuperaba de una hemorragia cerebral. El también cineasta surcoreano había sido hospitalizado el mes pasado y aparentemente todo iba bien, pues estaba consciente y en rehabilitación. A pesar de los esfuerzos médicos, él falleció este miércoles 12 de agosto. Su trayectoria incluye títulos como La hermosa hermana que me invita a comer, Noches de primavera y Encuentro secreto.

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¿De qué murió Ahn Pan-seok?

De acuerdo con los reportes difundidos por medios de Corea del Sur, Ahn Pan-seok habría sufrido una hemorragia cerebral, lo que requirió que fuera hospitalizado y posteriormente recibiera un tratamiento de rehabilitación. Familiares y amigos reportaban que él se estaba recuperando. Desafortunadamente, su estado empeoró un mes después.

El cineasta ya llevaba tiempo visitando hospitales, pues el año pasado había sido diagnosticado con cáncer de pulmón.

¿Quién fue An Pan-seok?

Ahn Pan-seok fue una de las figuras más reconocidas de la televisión surcoreana. Él logró construir historias centradas en personajes complejos, relaciones humanas y conflictos sociales, alejándose en ocasiones de las fórmulas más convencionales de los dramas románticos.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran Torre Blanca (2007), Encuentro secreto (2014), Lo escuché por rumores (2015), La hermosa hermana que me invita a comer (2018) y Noches de primavera (2019).

¿Ya viste todos sus k-dramas?