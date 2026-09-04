Piden apoyo para financiar el funeral de querida actriz de Disney, quien habría muerto el pasado 1 de septiembre

La muerte de Carla Jeffery sigue causando conmoción entre los fanáticos. Esto porque la familia de la actriz conocida por interpretar a Bree Prattle en la saga Zombies de Disney Channel pidió apoyo económico para cubrir los gastos de su funeral. La campaña se está haciendo a través de GoFundMe con una meta de 5 mil dólares para ayudarse con los gastos que implican el funeral y el entierro. Ella murió el 1 de septiembre de 2026, a los 33 años.

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¿Cómo pueden apoyar a la familia de Carla Jeffery?

Los fanáticos podrán apoyar a la familia en este difícil momento a través de la campaña “Support Carla Jeffery Funeral Costs” la cual fue creada por Carl Jeffery, familiar cercano de la actriz. De acuerdo con la publicación, todo el dinero recaudado será destinado a los gastos funerarios. Hasta el momento de escrita esta nota, han logrado recaudar $1,828 dólares.

|Captura de Pantalla

¿Quién era Carla Jeffery?

Jeffery nació en Houston, Texas, y comenzó su carrera como actriz desde los 12 años, cuando participó en producciones como Phat Girlz, iCarly, Good Luck Charlie, Shake It Up, Curb Your Enthusiasm y Crazy Ex-Girlfriend.

Su fama creció cuando le dio vida a su personaje más reconocido para el público juvenil: Bree Prattle, una de las porristas de Seabrook High en Zombies. Ella apareció en las tres primeras películas de la franquicia y también prestó su voz al personaje en la serie animada.

¿Qué se sabe de la muerte de Carla Jeffery?

Hasta el momento, la familia no ha informado de manera pública cuáles fueron las causas de la muerte de la actriz. De igual manera, la agencia de talentos con la que trabajaba se reservó los detalles y solo destacó lo importante que fue trabajar junto a la actriz durante más de 20 años.