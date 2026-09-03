Hoy en Apple TV: la única serie que ha logrado tener a Gary Oldman como protagonista por más de 5 temporadas, y que compite por ser la mejor serie dramática en los Emmy’s 2026

Si te gustan las series largas y que ya estén un poco avanzadas para que no esperes tanto entre temporadas, esto es lo que estás buscando. En Apple TV encontrarás Slow Horses, una serie de espionaje protagonizada por Gary Oldman. La sexta temporada llega el 16 de septiembre de 2026 y competirá por el Emmy a Mejor Serie Dramática. Llama mucho la atención que esta producción acumula nueve nominaciones este año, incluida una para Oldman como Mejor Actor de Drama; no por nada ya es una de las apuestas más grandes que tiene la plataforma de Apple TV.

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¿De qué trata Slow Horses?

Para comenzar, te contamos un poco de lo que va la serie. Esta sigue a un grupo de agentes del MI5 que, después de cometer errores que frenaron sus carreras, terminan relegados a Slough House, una especie de depósito para espías incómodos. Al frente de todo esto está Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, un jefe brillante, malhumorado y aparentemente desinteresado que suele demostrar que detrás de su actitud hay mucho más de lo que cualquiera se podría imaginar.

¿Por qué Gary Oldman destaca tanto en la serie?

El personaje de Jackson Lamb resulta interesante porque puede parecer desagradable, desaliñado e incluso incompetente, pero la serie constantemente juega con esa primera impresión, demostrando que no todo es lo que aparenta. Los fans aman esta contradicción y explica por qué Oldman ha recibido múltiples reconocimientos y nominaciones por el papel.

¿Por qué Slow Horses está nominada al Emmy 2026?

Esta serie es de muy buena calidad y los Emmy lo saben, pues en este 2026 ha conseguido la tercera nominación consecutiva a la categoría de Mejor Serie Dramática. Por si fuera poco, las actuaciones son majestuosas, sobre todo la de Gary Oldman, quien compite como Mejor Actor y Jack Lowden, quien está nominado a Mejor Actor de Reparto.