Comparten un nuevo y EMOTIVO video de Bruce Willis mostrándolo como pocas veces tras su diagnóstico de demencia frontotemporal

En las últimas horas han compartido un nuevo video de Bruce Willis donde se dejó ver la parte más humana del querido actor y con la que su gente cercana se ha quedado de él en esta etapa de su vida en la que se encuentra batallando contra la demencia frontotemporal, la enfermedad degenerativa que le ha obligado a cambiar la manera de vivir.

Fue a través de redes sociales que su esposa, la actriz, modelo, empresaria y activista, Emma Heming Willis quien compartió un video inédito del actor donde se le logra ver a Bruce en un modo muy festivo y emocionado celebrando el cumpleaños de Emma, aunque este video es de hace varios años emocionó a sus seguidores.

Esposa de Bruce Willis revela nuevo video del actor

En este video se logra ver al actor cantando la canción de “Feliz Cumpleaños” mientras inhala gas de helio, lo que hace su voz más aguda, además de que comienza a bailar y hacer expresiones muy alegres, tal como ha sido descrito por la gente cercana a este, dejando un emotivo momento.

El video fue compartido por Emma con motivo de su cumpleaños número 50, donde además hizo una reflexión sobre lo que ha sido esta última etapa de su vida como esposa, madre, cuidadora y defensora, además de concientizar sobre la afectación de Bruce y la importancia del Fondo Emma & Bruce Willis donde finalizó con lo siguiente:

“Al comenzar este nuevo capítulo, mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza”.

¿Cuál es el estado actual de Bruce Willis?

Los últimos detalles que se han dado a conocer respecto al estado de salud de Bruce Willis es que la demencia frontotemporal ha seguido su curso degenerativo y que su familia y seres queridos han adaptado sus vidas para acompañar en cada momento al actor quien actualmente se encuentra retirado en una residencia de California la cuál está adaptada para recibir atención médica especializada las 24 horas del día.

Se sabe que Bruce ya no puede comunicarse verbalmente y que padece anosognosia, por lo que es complicado el día a día, siendo que este no es capaz de reconocer su propia enfermedad, aunque este sigue reconociendo a su familia, quienes describen que aún mantienen un fuerte vínculo emocional.