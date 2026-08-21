Luto en la música; confirman el fallecimiento de una de las MEJORES cantantes del mundo

Recientemente se dio a conocer el fallecimiento de una de las voces más privilegiadas de todo el mundo, pues la cantante soprano Ileana Cotrubas partió a la edad de 87 años, así lo dio a conocer la Ópera Nacional de Bucarest dejando un gran legado dentro de la música clásica.

Te puede interesar: Filtran supuestos mensajes de texto de Hayden Panettiere antes de morir

La cantante de origen rumano logró consolidarse como una de las cantantes más destacadas de todo el mundo durante gran parte del Siglo XX, por lo que poco a poco han comenzado a rendirle tributo tras una carrera única.

¿Quién fue la cantante Ileana Cotrubas?

Nacida en Galati, al este de Rumania, Ileana creció en el seno de una familia rodeada de músicos y su carrera dentro de este arte comenzó cuando esta apenas tenía 9 años de edad, siendo que a los 11 ya era una de las solistas de un coro radiofónico de niños; posteriormente se formó en el Conservatorio de Bucarest y la Academia de Música de Viena.

Su registro de voz soprano le valió para participar como la Violeta de La traviata dirigida por Carlos Kleiber durante la década de los 60’s y 80’s, lo que le ayudó a ganar fama internacional, pues se estuvo presentando en las mejores óperas del mundo durante casi tres décadas.

Despiden a Ileana Cotrubas, una de las mujeres más influyentes dentro de la música

Dentro de todos los mensajes de despedida que Ileana ha recibido en las últimas horas, ha destacado el de Plácido Domingo, quien escribió lo siguiente en redes:

Profundamente entristecido por el fallecimiento de la gran soprano rumana Ileana Cotrubaș. Ileana y yo fuimos colegas durante muchos años (...) gran cantante y actriz, como compañera de escenario, creíamos en los personajes que interpretábamos y logramos crear actuaciones memorables que conmovieron al público. Querida Ileana, descansa en paz.

Deeply saddened by the passing of the great Romanian soprano, Ileana Cotrubaș. Ileana and I were close colleagues for so many years, as Violetta and Alfredo in La Traviata, Mimì and Rodolfo in La Bohème, Gilda and the Duke in Rigoletto, Antonia and Hoffmann in The Tales of… pic.twitter.com/YGNsrGnqWG — Placido Domingo (@PlacidoDomingo) August 20, 2026

¿De qué murió Ileana Cotrubas?

Instituciones oficiales y los comunicados de la Ópera Nacional de Bucarest informaron sobre su partida aunque de momento no se ha hecho público el motivo de su partida, aunque hay quienes especulan que habría sido de causas naturales debido a su avanzada edad.