¿Quiénes son la pareja e hijos de Samara Weaving? Conoce al novio de la actriz de Emma Frost

Hace unas horas se dio a conocer que la actriz y modelo Samara Weaving dará vida a Emma Frost, una de los mutantes más distintivos del universo de los X-Men y que a través de los años, su habilidad y personalidad se ha ganado un lugar especial dentro de los fanáticos de esta historia.

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Uno de los detalles más llamativos fue el cast, pues Samara Weaving se ha mantenido bastante activa en la última década con roles un tanto peculiares, por lo que ha ganado millones de fans por todo el mundo y nosotros te contaremos un poco más sobre su vida.

¿Quién es la pareja e hijos de Samara Weaving?

Es sabido que Samara Weaving se casó con el productor y guionista Jimmy Warden desde el año 2019 tras varios años de relación, pues la pareja se conoció en el año 2017 durante la filmación de la película ‘The Baby Sitter’.

En mayo de 2026, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, aunque la pareja ha mantenido en privado más información sobre esta pues la actriz únicamente realizó pocos posteos en redes luciendo su embarazo y no ha mostrado a su bebé, dejando ver que quieren llevar la crianza lo más reservado posible.

¿Qué se sabe sobre Samara Weaving en X-Men?

Tras varias semanas, el reboot de X-Men ha hecho bastante ruido dentro de redes sociales, pues desde la irrupción de Sadie Sink como Jean Grey en Spider-Man, el universo de los mutantes ha tomado forma poco a poco, donde además de Samara Weaving como Emma Frost se ha rumorado a Drew Starkey obteniendo el papel de Scott Summers (Cyclops), Cailee Speedy como Rogue, Patrick Wilson siendo Charles Xavier, Charles Melton dando vida a Hank McCoy (Best) y Adam Driver interpretando a Magneto.

De momento, la producción se encuentra en primeros pasos, pero poco a poco ha comenzado a tomar más forma, sobre todo por el éxito de X-Men 97’ y la incursión de los mutantes en Spider-Man: Brand New Day así como su presencia en Avengers: Doomsday.

