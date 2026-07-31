⁠¿Samara Weaving y quién más? Los nuevos actores de X-Men confirmados y rumoreados hasta el momento

Recientemente, el esperado reinicio de los X-Men, dentro del creciente Universo Cinematográfico de Marvel, continúa generando diversas expectativas, y más ahora que se han comenzado a confirmar quiénes serán los actores que darán vida a la nueva película que se presenta como el esperado reinicio del universo cinematográfico de la afamada franquicia de superhéroes.

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¿Qué se sabe sobre el casting de los nuevos x Man?

Recientemente, los fans de los nuevos X-Men han encendido las redes sociales, después de que comenzaran a confirmarse diversos nombres de los actores que le darán vida a este nuevo universo. Samara Weaving permanece como una de las confirmaciones más relevantes y cimentadas por los seguidores. No obstante, por ahora así se mantiene el casting mencionado dentro de la conversación digital.

Sadie Sink como Jean Grey -Samara Weaving como Emma Frost - Cailee Spaeny como Rogue (rumor) - Charles Melton como Beast (rumor) - Adam Driver como Mr. Sinister (rumor) - Tramell Tillman como William Metzger (rumor)

The cast of the ‘X-MEN’ movie so far:



• Sadie Sink as Jean Grey

• Samara Weaving as Emma Frost

• Cailee Spaeny as Rogue (rumored)

• Charles Melton as Beast (rumored)

• Adam Driver as Mr. Sinister (rumored)

• Tramell Tillman as William Metzger (rumored) pic.twitter.com/vDV6MshUF6 — Marvel Updates (@marvel_updat3s) July 31, 2026

A pesar de que por ahora estos son los nombres que se han mantenido dentro de la conversación, Marvel aún no ha terminado de confirmar quiénes serán todos los actores que darán vida a su reinicio dentro de cines.

¿Qué son los nuevos X-Man?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, "Los Nuevos-Men" se espera que sea el reinicio de Marvel Studios, con el cual se recuperan algunos de los derechos de los personajes que pertenecían a la cadena Fox. Esta esperada producción es el inicio de lo que se ha denominado como Saga Mutante, donde el equipo tomará el control central de la saga tras los eventos presentados en Avengers: Doomsday.

Es importante tomar en cuenta que la nueva película live-action de los nuevos X-Men se espera que llegue a cines para el 2028, y se presente como la continuación, inicio y cierre de los eventos ocurridos en Avengers: Secret Wars.