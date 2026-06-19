El homenaje que hizo llorar a los fans: Madre de Oliver Tree recuerda a su hijo tras su muerte en accidente de helicóptero

La reciente y trágica muerte del cantante Oliver Tree, ha conmocionado al mundo entero y provocado una ola de reacciones entre los seguidores del artista y el mundo en general. Ahora, a pocos días de su partida, su madre ha compartido un emotivo mensaje que ha conmovido a todos.

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¿Qué se sabe sobre el emotivo mensaje compartido con la madre de Oliver Tree?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, fue el pasado 18 de junio que, a través de la red social Facebook, la madre de Oliver compartió:

"Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor", escribió Christine Begin Nickell junto a una foto del cantante.

Mãe de Oliver Tree se pronunciou sobre morte do filho:



"Nosso querido filho, você fez deste mundo um lugar melhor. Estamos tão orgulhosos de você. Descanse em paz" pic.twitter.com/DPKe21QYU8 — José Norberto Flesch (@jnflesch) June 19, 2026

Dicho mensaje ha conmovido a más de uno, pues su madre además agregó sentirse muy orgullosa de él, y deseó que ahora descanse en paz.

¿Qué le pasó a Oliver Tree?

El pasado domingo 14 de junio, el cantante y músico de origen estadounidense falleció a los 32 años de edad tras un trágico accidente aéreo. Datos oficiales señalan que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro, Brasil, provocando la muerte de seis personas, incluida la del actor y la del creador de contenido de origen argentino GaspiGaspi.

¿Cuáles son las teorías sobre la muerte de Oliver Tree?

Dentro de la comunidad digital se ha comenzado a especular que la muerte de Oliver Tree no fue solamente un accidente, sino una posible campaña publicitaria, creencia que suma si se toma en cuenta su historial de bromas pesadas.

No obstante, algunos otros consideran que el trágico accidente se debió a las supuestas predicciones ocultas en video como Flowers y Life Goes On, donde aparecen helicópteros o escenas relacionadas con la muerte.

Sin embargo, otro de los fuertes rumores que han ganado popularidad indica que el fallecimiento fue supuestamente orquestado por su disquera, con la que recientemente había tenido diversos conflictos. No obstante, es importante señalar que hasta ahora, de manera oficial, solo se ha declarado que el deceso del cantante se debió al incidente aéreo en el que se vio involucrado.