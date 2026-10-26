Muere Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años de edad; ¿qué le pasó?

La industria del cine, animación y doblaje están de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Eric Bauza, uno de los actores y animadores canadiense-estadounidenses más queridos y famosos dentro de la industria. La celebridad, de tan solo 46 años de edad, ganó múltiples Premios Emmy por su trabajo dando voz a personajes icónicos de los Looney Tunes, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig y Piolín así como Elmer Gruñón y Foghorn Leghorn, entre otros. La noticia fue confirmada el pasado domingo 25 de octubre mediante un comunicado publicado por parte de la familia del actor en instagram.

¿De qué murió Eric Bauza?

De acuerdo con la información compartida por el medio internacional TMZ, el actor de doblaje murió "a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, una afección cardíaca relacionada con la presión arterial alta. Su muerte fue declarada natural", pues así lo dió a conocer el médico forense del condado de Los Ángeles. Además de esto la apnea del sueño y la obesidad de clase 2 también se señalaron como afecciones importantes que la destacada celebridad padeció.

¿Quién era y en qué proyectos participó Eric Bauza?

Eric Bauza fue un destacado actor de doblaje que nació en Toronto, Canadá, el 7 de diciembre de 1979. De acuerdo con el medio internacional The Hollywood Reporter, la trayectoria inicial de Bauza inició como diseñador de personajes en estudios de producción de Hollywood. Se volvió un actor entrañable luego de dar vida a perosnajes de los Looney Tunes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig, Piolín, Elmer Fudd, Marvin el Marciano y el Correcaminos. Por otro lado, también participó en proyectos como Super Mario Bros.: La película, Rick and Morty, Forgotten Island y Minions & Monsters, Coyote vs. Acme. También logró dar vida al Gato con Botas de “Las aventuras del Gato con Botas”, Splinter de “El origen de las Tortugas Ninja” y Fozzie Bear de “Los bebés Muppet”, solo por mencionar algunos proyectos.

Por su parte, Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television Group y US Networks, se pronunció con un mensaje conmovedor luego de que se diera a conocer la muerte del actor, “Eric Bauza fue un talento vocal único que brindó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo durante sus 15 años en Warner Bros. Animation”, fueron algunas de sus palabras.

