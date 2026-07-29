Jared Leto RESPONDE a las recientes acusaciones de abuso a adolescentes, ¿demandará a las mujeres involucradas? Esto dijo

En las últimas horas, la figura de Jared Leto se ha visto fuertemente envuelta en polémicas, esto después de que se dieran a conocer supuestas acusaciones en contra de su persona por abuso sexual. Ante esta situación, el actor ha decidido romper el silencio y declarar públicamente sobre la sensible situación.

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¿Qué fue lo que dijo Jared Leto sobre las supuestas acusaciones de conducta sexual a las que se enfrenta?

Recientemente, Jared Leto decidió responder a las supuestas acusaciones sobre conducta sexual que pesan sobre su persona. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer. El actor y músico aseguró que los señalamientos son falsos y expresó su postura sobre el tema este miércoles. Las acusaciones de conducta sexual delictiva de la que es acusado por diez mujeres pertenecen a un documental de la cadena británica BBC, el cual fue señalado por el músico como "señalamientos absolutamente falsos".

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, afirmó el actor y músico estadounidense en un comunicado difundido por sus representantes a la prensa. “Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”. Declaro a Jared Leto.

¿Qué es el documental en donde se acusa de conducta sexual inapropiada a Jared Leto?

El documental "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood," perteneciente a la cadena BBC, es un cúmulo de testimonios de diez mujeres, de las cuales al menos 4 aseguran que las conductas inapropiadas ocurrieron mientras aún eran menores de edad. Tal es el caso de una mujer que señala al músico de haberla agredido sexualmente dentro del baño de un motel cuando tenía 17 años. Dentro del documental se aclaró también que las supuestas agresiones ocurrieron mientras el actor tenía entre 30 y 40 años.

De acuerdo con la cadena propietaria del documental, los hechos ocurrieron entre el 2002 y el 2026; además, advirtieron haber corroborado varios de los testimonios con amigos y familiares, afirmando además tener acceso a fotografías que respaldan las versiones.

Por ahora, lo cierto es que el actor no se ha pronunciado de manera más concreta, o señalando iniciar situaciones legales en contra de las mujeres o de la cadena por las supuestas acusaciones, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer el veredicto de la situación.