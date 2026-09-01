Syndey Sweeney ROMPE el internet con nueva sesión de fotos modelando

Este martes no solamente un nuevo mes nos está sorprendiendo, sino que también una de las actrices más populares de esta década ha vuelto a romper el internet, pues se trata de Sydney Sweeney, quien compartió más fotografías de su nueva sesión de fotos y ha cautivado a sus seguidores.

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Con esta sesión Sydney ha promocionado su nueva línea de lencería, por lo que se espera que se vuelva una de las más exitosas de la temporada tomando en cuenta los reflectores que la estadounidense de 28 años ha conseguido en los últimos meses tras sus últimas grandes producciones.

Sydney Sweeney comparte fotos presumiendo su nueva línea de lencería

En esta sesión de fotos no solamente conocimos la nueva línea de lencería de Sweeney, sino que podemos ver más de sus facetas juntas en un mismo trabajo, siendo modelo, empresaria y directora creativa con la que ha hecho suspirar a muchos de sus fans.

Con esta nueva colección estrenada este mismo marta llamada “Birthday Boobs”, Sydney Sweeney ha decidido celebrar su próximo cumpleaños (12 de septiembre), siendo toda una sensación en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, donde la actriz de 28 años acumula 25.9 millones de seguidores, dejando ver el gran momento en el que se encuentra.

¿La colección de lencería de Sydney Sweeney estará disponible en México y Latinoamérica?

Si tú al igual que muchas de sus fans quieres lucir este tipo de prendas, tenemos una mala noticia para ti, pues de momento SYRN (el nombre de la marca) aún no realiza envíos fuera de Estados Unidos, aunque esta marca lanzada en enero de 2026 ha comenzado a dar grandes pasos, por lo que probablemente podríamos verla con mayor presencia en diferentes países.

Si bien, hay seguidoras que se han puesto de acuerdo para hacer pedidos al extranjero, este tipo de prácticas suelen ser complejas por todo lo que implica un envío y por lo que suele elevar sus precios, por lo que no es recomendable seguir este tipo de compras.