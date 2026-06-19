Muere querido actor de Superman junto a su esposa en un incendio, esto es lo que se sabe de la tragedia que azota Hollywood

En las últimas horas se ha dado a conocer sobre una de las muerte de Hollywood más trágicas, pues uno de los actores más queridos de Superman falleció en un incendio junto a su esposa durante la madrugada del martes 16 de junio, donde elementos del cuerpo de bomberos habrían dado con Paul y Sheyla Avery aún en estado crítico.

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De acuerdo con primeros reportes, los equipos de emergencia habrían llegado cerca de la 1:00 am a la residencia en Blairstown, Nueva Jersey, misma que se encontraba en llamas y donde pudieron rescatar aún con vida a Paul y Sheyla, aunque tras varios minutos después, ambas personas fallecieron a los 81 años de edad.

¿Quién fue Paul Avery?

Antes de todo el ‘boom’ que hoy representa el universo de los superhéroes, Paul Avery se ganó un lugar dentro del corazón de los fans en la película clásica de Superman del año 1978, la cuál fue protagonizada por Cristopher Reeve, dirigida por Richard Donner.

En este título de Superman, Paul interpretó a un camarógrafo de televisión, donde pudimos ver su gran talento y carisma, siendo uno de los personajes secundarios más queridos de la cinta.

Además, Avery, terminó de consolidarse en la famosa telenovela ‘Todos Mis Hijos’, donde por 12 años dio vida al mesero Hughie, siendo esta una de las producciones más recordadas de la televisión estadounidense.

Así fueron los últimos años de vida del actor Paul Avery

Si bien, Paul tuvo un paso sólido en Hollywood, este dedicó sus últimos años de vida al cuidado de su esposa Sheyla, quien sufrió un derrame cerebral en el año 2018, por lo que ambos se habían alejado del ojo público.

Este matrimonio dio a tres hijos, quienes han expresado su tristeza tras el accidente y han mostrado aprecio por las muestras de cariño por parte de los fans, aunque de momento no han emitido alguna otra declaración sobre este terrible accidente.

