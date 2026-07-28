Muere el actor Wang Kai de manera repentina; sus vecinos lo encontraron sin vida en su apartamento

Luto en el mundo del entretenimiento. Muere el querido actor taiwánes Wang Kai. De acuerdo con los primeros reportes, el artista de 44 años fue hallado sin vida al interior de su departamento, en el Distrito de Da’an, en Taipëi, Taiwán, luego de que vecinos reportaran la presencia de un paquete de comida a domicilio que llevaba un buen rato colgado a la puerta de la residencia.

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Una vez que las autoridades llegaron al lugar e ingresaron al apartamento del actor, notaron que tanto el televisor como el aire acondicionado estaban encendidos. El querido actor fue hallado sin signos vitales, tendido boca abajo, en su sala de estar. Wang Kai fue declarado sin vida en el lugar de los hechos, por lo que no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital aledaño.

Wang Kai |Crédito: Facebook (Wang Kai)

¿De qué murió el actor Wang Kai?

De momento, las investigaciones siguen su curso. No obstante, los resultados preliminares no han arrojado ningún tipo de actividad delictiva, por lo que las autoridades sospechan que se trató de un problema de salud repentino. También se ha descartado que haya sido suicidio, pues no se encontró ninguna nota; aunque sí se reporto el hallazgo de somníferos. Según relata la hermana del actor, éste sufría de mucha presión debido a la intensidad de sus horarios, por lo que tenía alterada su hora del sueño.

¿Quién era el actor Wang Kai?

Nacido en 1982, Wang Kai, cuyo nombre completo era Wang Chien-lung, destacó por ser un reconocido actor taiwánes. La estrella ganó gran popularidad tras su participación en exitosas series y dramas de televisión. Entre sus títulos más populares destacan producciones como Lavender (2001), Snow Angel (2004) y The Pawnshop No. 8, por citar algunas.

Según reportes locales, Wang acababa de salir de un día de rodaje en la serie taiwanesa “Cien sabores de la Vida”, cuando fue hallado sin vida en su hogar. Descanse en paz, el actor Wang Chien-lung.