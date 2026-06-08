Muere leyenda de los Chicago Bulls, 3 veces campeón de la NBA, a los 59 años

Los fanáticos del basquetbol se encuentran de luto por la muerte de Stacey King, legendario jugador de los Chicago Bulls que se convirtió en campeón con este equipo en 3 ocasiones. Después de su carrera deportiva, tuvo una importante trayectoria como comentarista y llegó a ganar el Emmy. Tenía 59 años de edad.

La NBA anunció el fallecimiento a través de un comunicado y sus redes sociales. "Por más de 20 años su pasión, conocimiento e inconfundible energía resonó con generaciones de fans", dijo la organización.

The NBA family mourns the passing of Stacey King, a three-time NBA champion and longtime Chicago Bulls television analyst. Stacey made his mark on the game as a player, coach and commentator. For more than 20 years on Bulls broadcasts, his passion, knowledge and unmistakable… pic.twitter.com/9UpbvZwmBG — NBA (@NBA) June 7, 2026

Hasta el momento no se han compartido detalles sobre la causa del deceso y la familia de Stacey King no ha dado declaraciones oficiales. "Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la energía, humor, candor y pasión que trajo a nuestra organización, transmisiones y fans día con día", dijo Jerry Reinsdorf, propietario de los Chicago Bulls.

Quién era Stacey King

Nacido en 1967, jugó 8 temporadas de la NBA y 5 de ellas fueron con los Chicago Bulls. También llegó a jugar con los Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks. En su paso con los Bulls, el equipo ganó 3 campeonatos seguidos, entre 1991 y 1993.

Después de ser un jugador, Stacey King pasó 2 décadas como comentarista de los partidos de los Chicago Bulls. En ese tiempo se volvieron famosos los apodos que inventó para jugadores, sus frases y sus expresiones.

Jerry Reinsdorf resaltó su amor por el equipo en un comunicado oficial, así como la pasión que siempre experimentó por el basquetbol. "Tenía un don único para conectar a la gente y hacer que cada juego se sintiera personal. Trajo una energía y amor por el juego que se sintió en cada transmisión, ayudando a los fans a conectar con el equipo".

Aproximadamente un mes antes de su muerte, Stacey King habló para el podcast "Gimme the Hot Sauce" sobre el amor que sentía por lo que hacía. "Es un trabajo divertido. Nunca ha sido como un trabajo para mí. Cada noche en que trabajo, ya sea que ganen o pierdan, yo me divierto", dijo.