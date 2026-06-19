Muere James Burrows; el genio detrás de clásicos como Friends, The Big Bang Theory y Two and a Half Men

Este viernes 19 de junio se dio a conocer el triste fallecimiento de una de las figuras que es considerado como el revolucionario en la comedia y quien incluso hoy en día sigue vigente en una gran cantidad de producciones modernas, pues se trata de James Burrows, uno de los directores y productores de televisión más destacados del mundo.

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De acuerdo con un comunicado emitido por parte de su familia compartido con la revista “People”, la figura de la televisión habría fallecido este viernes rodeado de toda su familia a los 85 años, dejando un gran vacío dentro de sus fanáticos y el mundo del entretenimiento en general.

¿Cuáles fueron los trabajos más destacados del director y guionista James Burrows?

A través de los años, James se ganó un nombre dentro de la historia de la televisión al haber sido co-creador y director de la serie Cheers, misma que tuvo un gran éxito durante la década de los 80’s.

Tras este gran éxito, tuvo una serie de proyectos bastante interesantes durante los inicios de la década de los 90’s, demostrando su sello característico dentro de las producciones y un humor y ritmos únicos, pero no fue hasta el año 1994 cuando trabajó en Friends y marcó un antes y después en la manera de dirigir las “sitcoms” (situaciones de comedia), sobre todo durante la primera temporada de esta.

Durante la década de los 2000’s su marca en la televisión era más que reconocible y trabajó dirigiendo Two and a Half Men y The Big Bang Theory, dejando algunos de los clásicos más queridos de todos los tiempos.

¿De qué murió el director James Burrows?

De acuerdo con la familia del director de televisión, este partió sin sufrir complicaciones, rodeado de sus seres queridos y que ciertamente no sufrió de alguna enfermedad específica o causa médica.

Por ahora no se han compartido más detalles sobre algún funeral o ceremonia para despedir a una de las figuras más influentes de la televisión mundial.