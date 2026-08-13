Muere famosa influencer de contenido paranormal tras destruir una estatua religiosa; fue víctima de un terrible accidente de tránsito

El caso de Jiang Xiaorou causa sensación en redes sociales. La famosa influencer china de contenido paranormal perdió la vida tras sufrir un terrible accidente de tránsito, registrado el pasado 15 de julio. Los hechos sucedieron meses después de que ésta subiera un video en el que se le ve destruyendo una estatua religiosa como parte de un “ritual de anti-superstición”. Tras el siniestro, los fans de la joven no han dejado de relacionar su fatal destino con el suceso religioso. Jiang Xiaorou tenía 24 años.

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Así fue el momento en el que Jiang Xiaorou destruyó una estatua religiosa

En agosto de 2025, Jiang Xiaorou grabó un video para sus redes sociales en el que se le ve destrozando una estatua de Guanyin; considerada la diosa budista de la misericordia. El audiovisual fue parte de un reto de anti-superstición, pues las intenciones de la influencer eran mostrar que este tipo de actos no vienen con ningún tipo de consecuencia, lo que desató todo un debate en internet, pues hubo quienes apoyaron su postura, mientras que otros lo consideraron una falta de respeto.

Une influenceuse et chasseuse de fantômes chinoise, Jiang Xiaorou, est décédée dans un accident 1 an tout juste après avoir détruit une statue religieuse pour "tester" si elle était maudite pic.twitter.com/GdJGwV3Gbi — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 13, 2026

Si bien los hechos sucedieron hace más de un año, una vez que se informó sobre la muerte de la influencer, muchos comenzaron a relacionar el accidente con aquel ritual de superstición.

¿Cómo fue el accidente de Jiang Xiaorou?

Según reportes locales, Jiang viajaba en un transporte privado de Guangxi a Guangzhou cuando ocurrió el accidente. En el registro médico se informa que la joven sufrió lesiones graves, incluidas traumatismo severo, shock hemorrágico, daños en diversos órganos y una lesión cerebral; por lo que tuvo que ser inducida a coma, además de necesitar la asistencia de un ventilador. No obstante, tras casi un mes en cuidados intensivos, Jiang Xiaorou perdió la vida. Su lamentable deceso fue confirmado el pasado 10 de agosto.

¿Quién era Jiang Xiaorou, la influencer de contenido paranormal que murió tras destruir una estatua religiosa?

Jiang Xiaorou destacó en el mundo de las redes sociales por su contenido relacionado con lo paranormal. A través de sus videos, la joven mostraba lugares abandonados, además de hacer retos para romper con mitos y supersticiones. Xiaorou tenía más de un millón de seguidores en Douyin, que es la versión china de TikTok.

Descanse en paz, Jiang Xiaorou.