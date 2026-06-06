Luto en el cine: Muere querido actor de “Por siempre Cenicienta” y “Los Miserables”

La industria del entretenimiento está de luto. Muere el actor Patrick Godfrey a los 93 años. La lamentable noticia fue confirmada por su colega, el actor y productor Bill Rosenfield, así como por un comunicado emitido por su agencia de representación. Godfrey es recordado en la industria del cine por sus actuaciones en cintas como “Por siempre Cenicienta” y “Los Miserables”.

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¿De qué murió el actor Patrick Godfrey?

En el comunicado emitido por su agencia de representantes, no se da a conocer la causa de muerte del legendario actor. No obstante, se hace énfasis en que éste perdió la vida de manera pacífica y en casa el pasado viernes, 5 de junio.

“Es con gran tristeza que podemos confirmar que Patrick Godfrey falleció anoche”, se lee en el escrito. “Murió pacíficamente en casa, rodeado de su familia. Paddy era un actor excepcionalmente talentoso y una persona extraordinaria, y lo echaremos mucho de menos".

¿Quién fue Patrick Godfrey? Trayectoria en el cine y la TV

Uno de los papeles más memorables de Patrick Godfrey en el séptimo arte fue el del legendario Leonardo Da Vinci en “Por siempre, Cenicienta”, película de 1998 en la que compartió créditos con otra grande de la industria: Drew Barrymore. No obstante, su trayectoria en el mundo del cine y la televisión va más allá.

A lo largo de casi 70 años de carrera, el rostro de Patrick Godfrey se volvió bastante popular en adaptaciones de época y novelas. Entre sus títulos más conocidos en la gran pantalla, además de “Por siempre, Cenicienta”, destacan nombres como: “Un romance indiscreto”, “Lo que queda del día”, “El conde de Montecristo” y “Los Miserables”, por mencionar algunos. En cuanto a su paso por la televisión, su trayectoria incluye populares proyectos como “Doctor Who” e “Inspector Morse”.

Patrick Godfrey en “Los Miserables” (2012)| Crédito: Universal Pictures

Sin duda, una gran pérdida para la industria del entretenimiento. Descanse en paz, Patrick Godfrey.