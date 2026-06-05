Luto en la TV: Muere querido actor de “Ted Lasso” a los 72 años tras complicaciones de salud
La industria del entretenimiento está de luto. Muere el actor británico, Anthony Head, a los 72 años; famoso por aparecer en Ted Lasso y Buffy La Cazavampiros. Esto se sabe.
La industria del entretenimiento se viste de luto este viernes, 5 de junio. Muere el actor británico, Anthony Head, famoso por aparecer en series de televisión como Ted Lasso y Buffy La Cazavampiros. Tenía 72 años. De acuerdo con información compartida por sus hijas, Emily y Daisy, el actor falleció tras complicaciones de salud.
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¿De qué murió el actor Anthony Head?
Anthony Head, de 72 años, perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según informaron sus familiares. “Murió en paz, rodeado de su familia”, se lee en el comunicado compartido por sus hijas:
“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre". escribieron Emily y Daisy. “Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas (...) Sabemos cuánto lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans del programa en el que participaba. Amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado”.
¿Quién fue Anthony Head? Así fue su trayectoria en la TV: de Buffy La Cazavampiros a Ted Lasso
Anthony Head debutó en la industria del entretenimiento gracias al West End londinense. Su primer papel fue en “Godspell”. A este le siguieron otras obras de teatro como “Yonadab”, “Chess” y “The Rocky Horror Show”, pero no fue hasta que se convirtió en la imagen de una reconocida marca de café que comenzó a ganar mayor popularidad en el Reino Unido.
Tras ello, dio el salto a la televisión. Su paso por la pantalla chica incluye títulos como “Buffy la Cazavampiros”, donde interpretó a Rupert Giles; así como “Merlín”, “Little Britain”, “La dama de hierro”, “Doctor Who”, “Persuasión”, “The Inbetweeners” y “Manchild”, por mencionar algunos. Entre sus papeles más recientes destaca el de Rupert Mannion, un expropietario de un famoso club de fútbol en la serie “Ted Lasso”.
Sin duda, una gran pérdida para la industria. Descanse en paz, Anthony Head.