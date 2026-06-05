Luto en la TV: Muere querido actor de “Ted Lasso” a los 72 años tras complicaciones de salud

La industria del entretenimiento se viste de luto este viernes, 5 de junio. Muere el actor británico, Anthony Head, famoso por aparecer en series de televisión como Ted Lasso y Buffy La Cazavampiros. Tenía 72 años. De acuerdo con información compartida por sus hijas, Emily y Daisy, el actor falleció tras complicaciones de salud.

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¿De qué murió el actor Anthony Head?

Anthony Head, de 72 años, perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según informaron sus familiares. “Murió en paz, rodeado de su familia”, se lee en el comunicado compartido por sus hijas:

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre". escribieron Emily y Daisy. “Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas (...) Sabemos cuánto lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans del programa en el que participaba. Amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado”.

| Crédito: Apple TV

¿Quién fue Anthony Head? Así fue su trayectoria en la TV: de Buffy La Cazavampiros a Ted Lasso

Anthony Head debutó en la industria del entretenimiento gracias al West End londinense. Su primer papel fue en “Godspell”. A este le siguieron otras obras de teatro como “Yonadab”, “Chess” y “The Rocky Horror Show”, pero no fue hasta que se convirtió en la imagen de una reconocida marca de café que comenzó a ganar mayor popularidad en el Reino Unido.

Tras ello, dio el salto a la televisión. Su paso por la pantalla chica incluye títulos como “Buffy la Cazavampiros”, donde interpretó a Rupert Giles; así como “Merlín”, “Little Britain”, “La dama de hierro”, “Doctor Who”, “Persuasión”, “The Inbetweeners” y “Manchild”, por mencionar algunos. Entre sus papeles más recientes destaca el de Rupert Mannion, un expropietario de un famoso club de fútbol en la serie “Ted Lasso”.

Anthony Head y Jason Sudeikis en una escena de “Ted Lasso” | Crédito: Apple TV

Sin duda, una gran pérdida para la industria. Descanse en paz, Anthony Head.