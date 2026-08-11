Muere ícono del cine de terror a los 80 años, tras luchar contra triste enfermedad; esto se sabe

La industria del cine se viste de luto. Muere Reggie Bannister, mejor conocido como “el hombre más trabajador del terror”, protagonista de la saga “Phantasma”. De acuerdo a lo revelado por su esposa, Gigi Bannister, el reconocido ícono del horror falleció el pasado domingo, 9 de agosto, en su residencia ubicada en Crestline, California.

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¿De qué murió Reggie Bannister, protagonista de ‘Phantasma’?

Según explicó Gigi Bannister, Reggie llevaba años luchando contra la demencia con cuerpos de Lewy, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta la memoria, el movimiento, el estado de ánimo y el comportamiento, lo que orilló a la familia a pedir dinero a través de diversas campañas por internet.

Aunado a ello, Gigi reveló que el querido actor también estuvo expuesto al famoso “agente naranja” mientras sirvió al ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Este es un producto químico de alta potencia que mata a las malas hierbas, usado en la batalla para destruir cultivos y despejar el panorama. Reggie también tenía Parkinson.

¿Quién era Reggie Bannister, el “hombre más trabajador del terror”?

Nacido en Long Beach, California, Reggie Bannister fue reclutado para servir al ejército estadounidense durante su juventud. El actor fue parte de la Guerra de Vietnam como radiotelegrafista. Su paso por el conflicto bélico le dejó considerables secuelas, como una pérdida auditiva parcial y problemas crónicos, derivados de su exposición al mencionado “agente naranja”.

Tras su paso por el ejército, Bannister decidió estudiar arte dramático, dándole un giro de 180° a su vida. Para 1975 logró su debut en la gran pantalla con la cinta independiente de Don Coscarelli y Craig Mitchell, “Jim, el más grande del mundo”. Cuatro años después, protagonizó la cinta de terror sobrenatural, “Phantasma”, dirigida y escrita igualmente por Don Coscarelli.

Reggie Bannister en Phantasm III | Crédito: Getty Images

A esta le siguieron cuatro películas más: “Phantasma II” (1988) , “Phantasma III: El amo de los muertos” (1993) , “Phantasma IV: El Olvido” (1998) y “Phantasma: Ravager" (2016); cintas en las que dio vida a un vendedor de helados que se transforma en un héroe para combatir al temido “Hombre Alto”.

Descanse en paz, Reggie Bannister.