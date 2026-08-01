ÚLTIMA HORA: muere Vincent Pastore, actor de Los Soprano, a los 80 años; fue hallado sin vida al interior de su apartamento

Luto en el mundo del cine y la televisión. Muere Vincent Pastore, actor de Los Soprano y Buenos Muchachos. De acuerdo con los primeros reportes, la reconocida celebridad de Hollywood fue hallada sin vida por un vecino al interior de su apartamento, ubicado en el Bronx, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El emblemático Salvatore Bonpensiero tenía 80 años al momento de su lamentable deceso.

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Vincent Pastore en Los Soprano| Crédito: HBO

¿De qué murió Vincent Pastore? Esto se sabe

Vincent Pastore, de 80 años, fue hallado sin vida la mañana de este sábado 1 de agosto, al interior de su residencia en el Bronx. Según se informa, el hallazgo lo hizo un vecino, quien estaba preocupado por no saber del reconocido actor de Hollywood desde hace tres días. De momento, no se ha revelado la causa de muerte del artista. No obstante, las autoridades ya se encuentran investigando el suceso, por lo que no queda más que esperar a que se dé a conocer cualquier tipo de novedad.

¿Quién fue Vincent Pastore? Así fue su trayectoria

Vincent Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx, en Nueva York. Antes de saltar a la fama como un mafioso del cine y la televisión, Vinny luchó en la Guerra de Vietnam. Posteriormente, se graduó de la licenciatura de teatro en la Universidad Pace. Según informa DEADLINE, Pastore trabajaba como chófer de limusinas cuando conoció a Matt y Kevin Dillon, quienes presenciaron su trabajo en una obra de teatro comunitaria y no dudaron en ayudarlo a incursionar en el mundo del entretenimiento.

Durante sus primeros años en la industria, Vincent logró diversos papeles secundarios en cintas como Buenos Muchachos, Hombres de Respeto y Atrapado por su pasado; pero no fue hasta Bromas Pesadas, de 1995, y Gotti, de 1996, que saltó a la fama. De hecho, en esta última producción conoció a quienes serían sus compañeros de reparto en Los Soprano; serie de HBO con la que alcanzó el estrellato a nivel global.

En Los Soprano, Vincent interpreta a Salvatore Bonpensiero, el mejor amigo de Tony Soprano (James Gandolfini). Descanse en paz, Vincent Pastore.