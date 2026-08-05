Perez Hilton es hospitalizado tras una preocupante transmisión en TikTok; esto es lo que se sabe

Luego de vivir un fuerte episodio psiquiátrico, el creador de contenido Perez Hilton fue hospitalizado la noche del 4 de agosto gracias a que las autoridades de Miami-Dade, Florida, acudieran a tiempo para la emergencia relacionada con una transmisión en vivo realizada en TikTok. Esto gracias a la serie de reportes que recibieron de parte de las personas preocupadas que atestiguaron el momento del directo. Los servicios de emergencia llegaron al domicilio del influencer y confirmaron que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su evolución.

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¿Qué ocurrió durante la transmisión de Perez Hilton?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, varias personas contactaron a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, todas ellas reportaban estar observando una preocupante transmisión en vivo y se preocupaban por el bienestar del bloguero.

Como parte del protocolo, los agentes acudieron al domicilio con ayuda de especialistas en salud mental y familiares del influencer, esto con el objetivo de establecer comunicación con Hilton. Cuando los equipos de emergencia lograron intervenir, llevaron a la figura del mundo del entretenimiento al hospital para que recibiera atención médica inmediata.

Cabe mencionar que, por obvias razones, la cuenta desde la que realizó la transmisión fue suspendida por TiKTok ya que el contenido era bastante perturbador.

¿Qué dijeron las autoridades?

En un comunicado oficial, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade únicamente buscó dejar en claro que cuando las personas atraviesan por crisis de salud mental, lo primero es priorizar estrategias que permitan reducir el riesgo para la persona. Se reveló que en estos momentos se le ofrece asistencia profesional especializada, pero no se dio a conocer más detalles sobre su estado de salud.

¿Qué dijeron los representantes de Perez Hilton?

El equipo del bloguero informó mediante un comunicado que estaba al tanto del video que comenzó a circular en redes sociales. Desafortunadamente, ellos tampoco revelan detalles de la salud de Perez Hilton pues declararon que no han podido contactarlo. Aun así, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por la privacidad del creador de contenido y de su familia.