Influencer PREOCUPA a sus fans después de inquietante video; policías tuvieron que ingresar a su casa

El mundo de las redes sociales se encuentra en shock, después de que un famoso influencer subiera un inquietante video a sus redes sociales, generando que los policías se movilizaran para atender la situación. Después de todo eso, sus fans siguen preocupados por la salud del creador de contenido.

Para que tengas toda la información, te detallaremos de quién se trata y exactamente qué fue lo que ocurrió, un suceso que ha sorprendido a los internautas.

¿Qué pasó con Perez Hilton?

En las redes sociales, el influencer Perez Hilton se encuentra en el ojo del huracán, en especial al subir un inquietante video. Todo empezó cuando estaba haciendo un "directo" desde su cuenta de TikTok, en el que supuestamente se le observaba lastimándose y con marcas de sangre, por lo que varios de sus seguidores alertaron a los policías de la situación.

Ante las numerosas llamadas que recibieron, las autoridades acudieron a la residencia del creador de contenido en Miami, donde pudieron hablar con los familiares para confirmar que Perez Hilton se encontraba solo en su vivienda.

Los policías detallaron que ante situaciones así, lo que buscan es poder crear oportunidades de comunicación con la víctima; en caso de una amenaza inmediata, es cuando las autoridades pueden actuar al instante, buscando minimizar el riesgo lo más posible.

Tras el incidente, la cuenta del creador de contenido fue suspendida y el video se eliminó al poco tiempo; aunque un reconocido medio intentó ponerse en contacto con el representante de la celebridad, no tuvo ninguna respuesta al respecto. Dentro de las últimas actualizaciones se menciona que fue llevado a un hospital para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica.

¿Quién es Perez Hilton?

Mario Armando Lavandeira Jr., mejor conocido como Perez Hilton, se hizo famoso en el 2020, debido al blog de chismes de celebridades de internet que tenía desde el 2004. Su popularidad escaló ante los artículos controversiales que tenía y por su enfoque sin filtros, haciendo que rápidamente obtuviera notoriedad y apareciera en importantes alfombras rojas.

La noticia sobre el inquietante video del influencer sorprendió a sus fans, en especial porque meses antes había sido hospitalizado. Hay que esperar a que en los siguientes días se den a conocer más detalles sobre su estado de salud.