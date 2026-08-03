¿Quién fue Karen Carpenter y por qué están comparando su triste historia con Ariana Grande y su actual estado físico?

El regreso de Ariana Grande al mundo de la música después de una larga pausa trajo a sus seguidores mucha felicidad, pues escuchar lo nuevo de la artista a más de uno nos emocionaba, sin embargo, este come back parece estar eclipsado por el también lanzamiento del video oficial de su single: 'Petal', en donde destacó el estado físico de la cantante, pues se le nota extremadamente delgada y en redes sociales la conversación se fue completamente entorno a ello, incluso diciendo que era preocupante verla así.

Entre las discusiones de si era correcto señalar y hablar respecto al físico de la cantante, comenzó a salir a la luz un caso de hace años que tal vez no habías escuchado, el de Karen Carpenter, cantante y baterista del dúo The Carpenters, que conformaba junto con su hermano, ¿pero por qué se está retomando su vida? Te contamos los detalles.

Te puede interesar: ¿Ariana Grande se retira de la música y actuación? Esto dicen fuentes cercanas a la artista

¿Quién fue y qué le pasó a Karen Carpenter?

Si aún no tienes bien ubicada a Karen Carpenter, ella es la voz detrás de la famosa canción "Close To You" utilizada mil veces en soundtracks de grandes películas y que a lo largo de los años se ha convertido en un icono de las canciones románticas de habla inglesa.

Ella destacó por su voz y también por su habilidad para las percusiones, y aunque era más que reconocida en el mundo de la música, Carpenter comenzó a vivir una lucha interna que pocos comenzaron a notar, se obsesionó con su peso después de, según biógrafos de la cantante, haber escuchado a alguien decir que tenía las piernas demasiado grandes. Después de esto Karen Carpenter comenzó a someterse a dietas extremas, hasta el punto de llegar a omitir comidas y terminó desarrollando anorexia nerviosa.

Además de este estilo de vida, Carpenter también comenzó a consumir jarabes y pastillas que eran comúnmente usados para el control de peso, llevando su uso al extremo hasta el punto de la desnutrición extrema, lo cual le provocó un deterioro del sistema cardiovascular, muriendo entonces a los 32 años después de caer por un fulminante paro cardiaco.

¿Por qué se compara a Karen Carpenter con Ariana Grande?

Tras el terrible deceso de Karen Carpenter por una enfermedad que no era muy hablada en los 80, en redes sociales destacan que su deterioro físico lo notaron todos al ser una figura pública tan importante durante su época, sin embargo cuestionan que nadie se hubiera acercado a ella para ofrecerle ayuda. Aquí cabe recalcar que Carpenter antes de morir sí reconoció que tenía un problema de salud y se acercó con médicos especializados en búsqueda de ayuda.

Y si bien no hay ninguna información oficial y menos aún médica respecto a lo que sucede con Ariana Grande, muchos han comenzado a decir que su caso parece estarse acercando al de Karen Carpenter, sin embargo cabe resaltar que no se puede diagnosticar a nadie a partir de cómo luce, y solo queda seguir abiertos a que la conversación sobre los trastornos alimenticios es importante mantenerla para que no volvamos a tener un caso como el de Karen Carpenter.