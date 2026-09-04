ÚLTIMA HORA: Rick Harrison, de “El Precio de la Historia”, es sometido a una cirugía de emergencia: ¿Cuál es su estado de salud?

Rick Harrison, quien saltó a la fama internacional tras protagonizar el programa de History Channel, “El Precio de la Historia”, fue sometido a una cirugía de emergencia, según informó su familia para TMZ. De acuerdo a lo expresado por sus seres queridos, la figura de realities acudió al médico para una colocación rutinaria de stent; un procedimiento mínimo que consiste en introducir un pequeño tubo en un conducto obstruido para mantenerlo abierto y asegurar el flujo regular de la sangre. No obstante, durante la colocación, los doctores descubrieron “un problema mucho más grave”, lo que derivó en una cirugía de emergencia de bypass.

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¿Cuál es el estado de salud de Rick Harrison tras ser sometido a una cirugía de emergencia?

Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y el querido personaje de “El Precio de la Historia” ya se encuentra en su hogar, recuperándose y “descansando cómodamente”. Según expresó su familia para el citado tabloide, la celebridad de 61 años también está sumamente agradecida por la atención que recibió por parte del personal médico, así como el apoyo de sus familiares, especialmente el de su esposa, Angie, con quien unió lazos matrimoniales el pasado mes de junio.

¿Quién es Rick Harrison?

Rick Harrison es un empresario de 61 años, mejor conocido en el mundo del entretenimiento por ser el protagonista del programa “El Precio de la Historia” de History Channel, en el que se encarga de cazar “reliquias”. Actualmente, la celebridad continúa al mando del famoso show de televisión, el cual suma más de 20 temporadas, así como de su famosa tienda “Gold & Silver Pawn Shop”.

El Precio de la Historia: de qué trata y en dónde ver

"El Precio de la Historia" es un reality show que sigue el día a día de la tienda de empeños de Rick Harrison. Los episodios muestran a diversos clientes que llevan objetos extraños, antiguos o de gran valor al establecimiento, con el fin de venderlos o empeñarlos. Los capítulos del programa están disponibles en diversas plataformas de streaming, incluida Prime Video y la app oficial de History Channel.