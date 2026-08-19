RM fuera de IMPORTANTE proyecto tras polémicas fotografías con Chris Brown, ¿el principio del fin de BTS?

Las consecuencias están empezando a afectar a RM de BTS, pues fue retirado de manera indefinida de la lista de “16 Male Role Models Helping to Stop Violence Against Women” de The Pixel Project. Esto sucede luego de las polémicas fotografías donde aparece junto al rapero Chris Brown. Esta decisión se tomó apenas este miércoles 19 de agosto después de que RM y J-Hope asistieran el 12 de agosto a un concierto de Usher y Brown en Toronto, Canadá.

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¿Por qué The Pixel Project retiró a RM de su lista?

Recordemos que en 2024, RM fue incluido en la organización porque consideraron que había mostrado ser parte de los hombres que se han expresado en temas relacionados con misoginia, igualdad y violencia contra las mujeres. En su selección de ese año fue cuando se le presentó como un referente de masculinidad positiva. Ahora, tras la polémica por su encuentro con Chris Brown, el líder de BTS fue suspendido indefinidamente de la Organización.

[🚨] Megan Thee Stallion has also unfollowed BTS after RM and j-hope publicly supported Chris Brown.



— Chris Brown previously supported Tory Lanez and helped cover his legal fees after he shot Megan. https://t.co/t0NfO09n8O pic.twitter.com/13zXAFInA2 — ⭑ (@jentlelogy) August 16, 2026

¿Qué hicieron RM y J-Hope con Chris Brown?

Todo surgió después de que RM y J-Hope decidieran asistir a un concierto de Usher, donde coincidieron con Chris Brown en Toronto. Los raperos estadounidenses compartieron algunas fotografías junto a ambos integrantes de BTS en sus redes sociales.

¿Qué dijo ARMY de las fotografías?

Como era de esperarse, la polémica estalló e incluso las ARMY lamentaron y desaprobaron que ambos aparecieran junto a Chris Brown, ya que se sabe que el rapero tiene antecedentes de violencia, incluida su condena de 2009 por la agresión contra Rihanna.

¿Esto significa el principio del fin de BTS?

Aunque la polémica es fuerte, no representa el fin del grupo. Lo que sí, es que RM y J-Hope se encuentran en medio de una incómoda discusión que podría provocar la pérdida de patrocinios y proyectos. Ambos se encuentran en un punto en el que la respuesta que den o la ausencia de declaraciones puede determinar mucho cómo se verán frente a ARMY.

