La actriz Jennette McCurdy anuncia el lanzamiento de su tercer libro; ya hay fecha OFICIAL de venta

La actriz Jennette McCurdy es una joven quien se dio a conocer por protagonizar la serie adolescente de iCarly. Después de varios años sin aparecer en la tele, sorprendió a todos al sacar su libro "Me alegro de que mi madre haya muerto".

Recientemente, la artista estadounidense anunció el lanzamiento de su tercer libro, haciendo que muchos fans se cuestionen de qué tratará. Para que sepas más, te detallaremos todo lo que se sabe y cuándo es la fecha oficial de venta.

¿De qué trata el libro de Jennette McCurdy?

Recientemente, la actriz Jennette McCurdy, anuncio en sus redes sociales el lanzamiento de su tercer libro con el título de "El año examinado", detallando que se trata de un diario guiado, en el que los lectores podrán identificar las metas que vayan enlazados a sus valores, además de poder establecer un balance en su vida, mientras logran un aprendizaje sobre su personalidad.

Detalla que el ejemplar ha sido todo un gran reto, ya que se hicieron múltiples borradores, haciendo diversas pruebas en su aspecto hasta lograr un diseño de alta calidad. Un ejemplar con el que vas a reflexionar y aprender sobre tu personalidad.

Se menciona que la fecha oficial de venta será desde el 8 de diciembre; sin embargo, se desconoce si esa fecha aplicará a nivel mundial o solamente en Estados Unidos. Aun así, en la publicación de la artista, detalla que puedes entrar en el link del post para realizar el apartado de un ejemplar.

¿Cuál es el libro más famosos de Jennette McCurdy?

Antes del lanzamiento de su tercer libro y la fecha oficial de venta, la actriz Jennette McCurdy tuvo un libro ampliamente solicitado, que lleva el título de "Me alegro de que mi madre haya muerto".

Además de que el título sorprendió, su contenido fue muy llamativo, ya que la artista reveló su experiencia de estrella infantil, siendo controlada constantemente por su madre. Tras la muerte de su madre, pudo dejar el mundo de la farándula, logrando la libertad que tanto deseaba en su vida.