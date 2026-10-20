Voz de Rumi en Kpop Demon Hunters: La conmovedora historia detrás del jardín donde se casó EJAE

Hoy se confirmó que EJAE, la cantante que da voz a Rumi para las exitosas canciones de Kpop Demon Hunters, se casó con Sam Kim. Algo que llamó la atención fue que la celebración fue mucho más allá del romántico momento, pues resulta que para la artista fue una forma de volver a un lugar que marcó su infancia. La feliz pareja se casó el pasado 17 de octubre de 2026 en Stage 28, un lugar en Seúl, Corea del Sur, donde vivieron los abuelos maternos de la cantante y el que ella solía frecuentar junto a ellos.

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El jardín donde EJAE creció y creó recuerdos con su abuelo

Durante una entrevista con la revista Vogue, EJAE contó que sus abuelos vivían en aquella propiedad cuando era pequeña. Durante su infancia recorría esos jardines y caminaba por las colinas detrás de la casa junto a su abuelo. Es por ese motivo que ella decidió que ese lugar se convirtiera en el escenario para su boda. Ella no quería casarse en el sitio más caro o llamativo; ella confiesa que buscaba un espacio que conectara directamente con su historia personal y sus raíces familiares. Por este mismo motivo no quiso casarse en California, donde se había mencionado anteriormente que sería la boda.

EJAE oficialmente se ha casado https://t.co/lqCsvUvodW — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) October 19, 2026

¿Qué pasó con la casa de los abuelos de EJAE?

La propiedad le pertenecía a su abuelo materno, el actor surcoreano Shin Young-kyun. Pero con el tiempo, la enorme casa y terreno se transformarían en un recinto para eventos sociales conocido como Stage 8. Cabe mencionar que el hermano de la cantante también celebró su boda en ese mismo lugar, lo que lo hace todavía más especial para ella y su familia.

Una boda que unió el amor y las tradiciones coreanas

Otra cosa importante para la feliz pareja era incorporar en su boda elementos de su herencia cultural. Fue por eso que, antes de que se llevara a cabo la boda, realizaron una ceremonia tradicional coreana conocida como paebaek, dedicada a honrar a los mayores y recibir su bendición.

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