¿Cuál es el estado de salud de Barbara Eden? La actriz que preocupó a todos sus fans

Barbara Eden es una actriz estadounidense de 95 años, contando con una amplia historia artísticas. Sin embargo, recientemente la artista preocupó a todos, en especial al darse a conocer que la celebridad no iba a presentarse en un festival de cine de Los Ángeles, supuestamente por problemas de salud. Algo preocupante considerando que en los últimos días varios artistas han fallecido inesperadamente.

Ante la preocupación por su estado de salud, la celebridad subió una publicación en X, anunciando que en realidad ella estaba bien, solamente que su médico le cambio de medicamento y le generó terribles efectos secundarios, por lo que tuvo que guardar reposo en su casa para recuperarse. Agradeció a todo el publico que se preocupó por ella.

¿En qué películas apareció Barbara Eden?

Aunque tuvo una amplia carrera, Barbara Eden es reconocida por su papel en "Mi Bella Genio" en las series y películas desde 1965, contando con diversas cintas, siendo popular por su talento y belleza.

Dentro de sus trabajos, se destaca su participación en la película de "Estrella de Fuego", cinta en la que la actriz compartió pantalla junto al emblemático cantante Elvis Presley. Dentro de sus proyectos, se destacan los siguientes títulos:



El canario amarillo

Harper Valley PTA

Al romper las olas.

Valle de Harper

Viaje al fondo del mar

El sueño de Jeannie

A sus 95 años, la artista se ha encargado de detallar que sigue interesada en participar en más proyectos y guiones, manteniéndose activa en el cine.

¿Dónde vive Barbara Eden en la actualidad?

En la actualidad, se sabe que Barbara Eden está viviendo en Los Angeles, junto a su actual esposo Jon Eicholtz, con quien mantiene un matrimonio desde 1991. Una vida tranquila que tienen en una propiedad privada con diversas amenidades.

Pero se mantiene activa en sus redes sociales, siendo una gran forma para que mantenga contacto con todos sus fanáticos. Ahora podemos estar tranquilos con su estado de salud, ya que la misma actriz ya aclaró qué fue lo que pasó ante su inesperada inasistencia.