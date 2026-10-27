El mundo del manga despide a Tetsuya Chiba, leyenda y creador de Ashita no Joe, quien murió a los 87 años

Recientemente, el mundo del manga quedó conmocionado después de que se diera a conocer la muerte de Tetsuya Chiba, reconocido mangaka y mente maestra detrás de Ashita no Joe. Tetsuya falleció a los 87 años dentro de un hospital de Tokio, esto de acuerdo con lo que reveló de manera oficial su editora. De la misma manera, se ha revelado que el creador perdió la vida a causa de un síndrome mielodisplásico, el cual es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas de la médula ósea.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Tetsuya Chiba, creador de Ashita no Joe?

El legendario creador de Ashita no Joe, Tetsuya Chiba, falleció el 22 de octubre de 2026 a los 87 años de edad dentro de un hospital de Tokio debido a un síndrome mielodisplásico. Su deceso fue dado a conocer por la editorial Kodansha este 27 de octubre y tras realizarse un funeral estrictamente privado con su familia.

Tetsuya Chiba mantenía problemas de salud cardíaca y de garganta desde 2021; no obstante, hasta el final de sus días se mantuvo activo, logrando concluir su manga autobiográfico en septiembre de 2026, marcando con ello un legado histórico dentro del género deportivo conocido como spokon y siendo el primer mangaka en recibir la Orden de la Cultura de Japón.

¿De qué trata Ashita no Joe, el manga escrito por Tetsuya Chiba?

Ashita no Jo es un manga ilustrado por Tetsuya Chiba y escrito por Ikki Kajiwara, el cual narra la vida de Joe Yabuki, un joven huérfano y rebelde de los suburbios de Tokio que es descubierto por Danpei Tange, un exboxeador alcohólico quien ve en el joven puro talento. La trama sigue la transformación del joven en un prodigio indomable del boxeo. Este manga se ha consolidado con los años como uno de los grandes referentes del género spokon, el cual se enfoca en el deporte.