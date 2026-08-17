Revelan resultados de la autopsia de Hayden Panettiere. Esto se sabe sobre la causa de muerte

Este lunes 17 de agosto, tan solo horas después de darse a conocer la muerte de Hayden Panettiere, se han revelado los resultados de su autopsia. El proceso no mostró señales de traumatismo, indica el comunicado de la Oficina del Juez de Primera Instancia del Condado de Greenville, Carolina del Sur.

Según recopilan medios especializados en celebridades como TMZ, "no se encontraron señales de trauma que pudieran haber contribuido a la muerte. La causa y circunstancias del deceso permanecen bajo mayor investigación y están pendientes de estudios adicionales".

El comunicado repite información previamente dada a conocer internacionalmente, como que paramédicos de la ciudad de Greenville acudieron tras recibir una llamada sobre una mujer con paro cardíaco. No fueron capaces de salvar su vida y la actriz fue declarada muerta a las 2:32 P.M. del domingo 16 de agosto.

Hayden Panettiere se encontraba en el interior de una residencia donde se estaba quedando temporalmente y había sido rentada mediante una plataforma en línea, no era su hogar permanente.

¿Hayden Panettiere murió de sobredosis?

Se ha especulado que el fallecimiento pudo haberse tratado de una sobredosis, pero es información no confirmada. Según un audio filtrado del equipo de emergencias, al llegar a la escena, paramédicos administraron un medicamento para contrarrestar los efectos de una sobredosis de opioides, pero no está claro si se suministró en Hayden o en otra persona.

La investigación sigue en curso para determinar exactamente qué provocó el fallecimiento de la actriz. Las autoridades locales indicaron que todavía no existen más detalles que se puedan confirmar de manera oficial.

En su libro, "This is me: A Reckoning", ella había hablado abiertamente sobre las adicciones al alcohol y sustancias estupefacientes que combatió tras haber sufrido depresión posparto. También llegó a declarar que tomaba "pastillas felices" antes de acudir a alfombras rojas, desde que tenía 15 años.

Compartía una hija de 11 años con su expareja, Wladimir Klitschko, quien tenía la custodia y se la llevó a vivir a Ucrania.

De acuerdo con Page Six, se cree que antes de su muerte Hayden Panettiere había viajado a Los Ángeles a Carolina del Sur con su expareja, Brian Hickerson (él era originario de ese estado). Ellos habían tenido una relación problemática desde 2018, marcada por incidentes de violencia doméstica por los cuales él llegó a ser arrestado.