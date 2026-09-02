Estrenó en 1975 y fue un fracaso, ahora es una de las películas más aclamadas de la historia y está disponible en Disney+

Fue en 1975 que esta película se estrenó y asimismo fue un contundente fracaso en taquilla. Sin embargo, eso poco a poco cambió gracias a que una parte de la audiencia la adoptó y hoy es catalogada como un filme de culto. Conoce todo lo que ocurrió con The Rocky Horror Picture Show. A poco más de medio siglo de su estreno, los cinéfilos la siguen aclamando.

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¿Por qué The Rocky Horror Picture fue un fracaso en su estreno?

En pocas palabras las personas no disfrutaron de lo que se veía. Hasta cierto punto no le entendieron y la gente terminó confundida. Es por esa razón que el filme duró muy poco en las carteleras de los Estados Unidos. Por la propuesta y al transmitirse en horario familiar, muchos incluso salieron ofendidos por la estética y lo que ocurría en pantalla. Ante eso, claramente fue un fracaso para todos los involucrados en la película.

¿Por qué hoy The Rocky Horror Picture es aclamada por la crítica?

La película britanico-estadounidense que dirigió Jim Sharman se basó en el musical The Rocky Horror Show y contó la historia de una pareja que termina en la mansión del Doctor Frank-N-Furter, que celebra la convención de la creación de su criatura, Rocky Horror. Este concepto con música de rock, mas un homenaje y sátira de las películas de horror o ciencia ficción entró poco a poco en el gusto de las personas.

Un año después de su estreno, en Nueva York y en Los Ángeles diferentes complejos comenzaron a pasar la película en las funciones de medianoche, caso contrario a lo ocurrido en 1975. Poco a poco un público fiel abrazó ese proyecto, asistieron a las funciones disfrazados, cantaban en vivo e interactuaban con la pantalla.

Tal fue su impacto en esta nueva forma de presentar la película, que el primer fracaso cambió a un total reconocimiento nacional e internacional. Se ha proyectado a lo largo de los años, logrando una taquilla de hasta 114 millones de dólares en los Estados Unidos. Y en 2005 fue considerada “Cultural, Histórica y Estéticamente Significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

¿Cómo puedo ver el “fracaso” The Rocky Horror Picture en Disney+?

Basta con tener una suscripción con alguno de los paquetes ofrecidos por la plataforma en México y buscar el título que es The Rocky Horror Picture Show. Tiene una duración de una hora con 39 minutos y según la descripción de Disney+ debes ponerte la liga para disfrutar de un clásico de culto que viaja en el tiempo y desafía los roles de género.